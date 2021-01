Privatbank Berenberg 2020 mit Gewinnsprung von 80 Prozent

108 Millionen Euro Gewinn erzielt

Der Gewinn der deutschen Privatbank Berenberg ist dank des weltweiten Börsenbooms im vergangenen Jahr um knapp 80 Prozent in die Höhe gesprungen. Berenberg verdiente 108 Millionen Euro nach 61 Millionen Euro im Jahr 2019, wie das Hamburger Geldhaus am Mittwoch mitteilte. Bei den abgewickelten Kapitalmarkt-Transaktionen als auch im Aktienhandel habe Berenberg so gut abgeschnitten wie noch nie.

Der Provisionsüberschuss als größter Ergebnistreiber stieg um 17 Prozent auf 416 Millionen Euro. Kreditausfälle in Folge der Wirtschaftskrise waren für Berenberg kein Thema. Im Berichtsjahr habe die Bank keinerlei Einzelwertberichtigungen im Kreditgeschäft vornehmen müssen.