Privatjet-Anbieter verbuchten während Coronakrise neue Höhenflüge

Österreich beliebter Standort für Privatflugzeuge - Marktanteil erhöhte sich im Coronajahr kräftig -

Während die kommerzielle Luftfahrtbranche von der Coronakrise massiv gebeutelt wird, verbuchen Anbieter von Privatjets neue Höhenflüge. Der Marktanteil (gemessen am Flugvolumen) der Business Aviation erhöhte sich in Österreich im Jahresvergleich um 4,3 Prozentpunkte auf 11,2 Prozent, zeigen Daten der Austrian Business Aviation Association (ABAA). Die Branche beschäftige direkt und indirekt 12.400 Personen.

Im vergangenen Jahr wurden österreichweit 26 Flughäfen von privaten Anbietern angesteuert. "Dabei wurden beispielsweise Transporte von Organen und Blutkonserven, Rückholaktionen für Risikopatienten und Lieferungen von dringend notwendigen technischen Ersatzteilen oder systemrelevanten Warenlieferungen, die aufgrund der eingeschränkten Airline-Netzwerke nicht die Zieldestination erreichen konnten, mit Privatjets organisiert," sagte ABAA-Vorsitzende Antonia Gilbert laut einer Aussendung.

Österreich gehört laut ABAA zu den beliebtesten Standorten. Per Jahresende 2020 waren hierzulande 226 Privatjets registriert, was einem Wachstum im Vorjahresvergleich von 4 Prozent entspreche und deutlich über dem EU-Schnitt von 2 Prozent liege. Rund 17 Prozent der in der EU im Jahr 2020 neu zugelassenen Privatjets wurden in Österreich registriert, also beinahe jeder fünfte. Europaweit wurden 2020 nur in Deutschland und Polen mehr Registrierungen verzeichnet.

Bei Raiffeisen-Leasing sei 2020 ein "Allzeithoch" bei Kundenanfragen verzeichnet worden, sagte Alexander Schmidecker. "Es kommen vermehrt Anfragen von Unternehmen, die bislang Business Aviation nicht in Betracht gezogen hatten, jetzt aber unter den massiv eingeschränkten Flugverbindungen leiden."

Die private Fliegerei ist wegen ihrer Treibhausgasemissionen umstritten. Die Entwicklungsorganisation Oxfam hat im Vorjahr in einem Bericht festgestellt, dass Reiche das Klima sehr viel stärker schädigen als Arme. Der Bericht konzentrierte sich auf die klimapolitisch wichtigen Jahre von 1990 bis 2015, in denen sich die Emissionen weltweit verdoppelt haben. Die reichsten zehn Prozent (630 Millionen) seien in der Zeit für über die Hälfte (52 Prozent) des CO2-Ausstoßes verantwortlich gewesen, berichtete Oxfam. Ein Hebel im Kampf gegen den Klimawandel sei der Verkehr, insbesondere der Flugverkehr, so die Organisation.

Laut Austrian Business Aviation Association beträgt der Anteil der privaten Luftfahrt 0,04 Prozent an den weltweiten CO2-Emissionen. Das Thema Nachhaltigkeit und der Fokus auf klimafreundliche Treibstoffe (SAJF - Sustainable Alternative Jet Fuel), wie etwa Biokerosin oder Wasserstoff, sei ein wichtiges Thema in der Branche.