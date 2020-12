Probleme bei Kartenzahlungen beeinträchtigen Einkaufssamstag

Handelsverband: "Enormer Zusatzaufwand" für Geschäftsbetreiber und Verzögerungen an den Kassen

Der vorweihnachtliche Einkaufssamstag ist flächendeckend von Problemen bei Kartenzahlungen beeinträchtigt worden. Das berichteten Betroffene und der Handelsverband am Samstag. Eine kurzfristige Anfrage beim Bankomat- und Bankomatkassenbetreiber Six Payment Services blieb vorerst offen.

Der Handel habe heute zwar gute Umsätze erzielt, für die Geschäfte bedeuteten die Ausfälle von Zahlungsterminals aber "einen enormen Zusatzaufwand sowie Verzögerungen an den Kassen. Die Sicherheits- und Hygienekonzepte sind dadurch in der Praxis 'doppelt' gefordert", so der Handelsverband in einer Aussendung.