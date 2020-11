Produktion im September nur noch um 1,4 Prozent unter Vorjahr

Statistik Austria: Im Vergleich zum Vormonat August betrug der Anstieg 2 Prozent

Mitten in der Coronakrise hat sich die Produktion in Österreich im September im Vergleich zu den zunächst extremen Einbrüchen in den Monaten davor etwas erholt. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank der arbeitstägig bereinigte Produktionsindex für den Produzierenden Bereich nur noch um 1,4 Prozent. Gegenüber dem Vormonat August gab es ein saisonal bereinigtes Plus von 2 Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekannt gab.

Nach starken Rückgängen im Frühjahr 2020 und der Erholung der Industrie im darauffolgenden Juni und Juli, zeichne sich seit August in vielen Produktionsbereichen eine Stagnation des Produktionsindex im Vergleich zu den Vormonatswerten ab, teilten die Statistiker mit.

So seien in der Metallbranche, im Maschinenbau und im Hochbau kaum Änderungen in der Entwicklung des saisonal bereinigten Produktionsindex erkennbar, während sich in der Kokerei und in der Mineralölverarbeitung seit August leichte Rückgänge zeigten. Ein deutliches Plus im September hätten hingegen die Kfz-Herstellung, aber auch die Energieversorgung und der Tiefbau gezeigt.

In der gesamten Industrie ging die Produktion im September im Jahresabstand nach Arbeitstagen bereinigt um 1,5 Prozent zurück - im Baugewerbe um nur 1 Prozent. Bei langlebigen Konsumgütern und im Energiebereich kam es zu einem kräftigen Zuwachs von 12,5 bzw. 12,3 Prozent. Eine Verringerung wurde hingegen bei kurzlebigen Konsumgütern (minus 1,6 Prozent), Vorleistungsgütern (minus 3 Prozent) sowie bei Investitionsgütern (minus 4,9 Prozent) verzeichnet.

Gegenüber dem Vormonat August legte die Industriefertigung saisonal bereinigt um 2,4 Prozent zu - mit einem Plus bei Investitionsgütern (4,6 Prozent), Energie (2,9 Prozent), Vorleistungsgütern (1,7 Prozent), kurzlebigen Konsumgütern (1,1 Prozent) und langlebigen Konsumgüter (0,9 Prozent).