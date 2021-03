Produzierender Sektor im November mit Umsatzplus

Inflation im November gesunken Die Teuerung hat in Österreich im November etwas nachgelassen. Schwächere Spritpreis-Erhöhungen als im Monat davor haben die Inflationsrate im Jahresabstand von 2,1 auf 1,9 Prozent sinken lassen, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Gegenüber dem Vormonat Oktober verringerte sich das Preisniveau in Österreich um 0,1 Prozent.