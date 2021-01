Prognosen: Portugiesischer Präsident in erster Runde wiedergewählt

72-jähriger Konservativer dürfte deutlich über 50 Prozent der Stimmen errungen haben

Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa ist bei der Präsidentenwahl in Portugal nach Medienprognosen schon in der ersten Runde für eine zweite fünfjährige Amtszeit wiedergewählt worden. Nach einer Erhebung des als sehr zuverlässig geltenden staatlichen Fernsehsenders RTP erhielt der konservative Politiker und frühere TV-Journalist und Rechtsprofessor (72) am Sonntag zwischen 57 und 62 Prozent der Stimmen.

Andere TV-Sender und Medien veröffentlichten kurz nach Schließung der letzten Wahllokale ähnliche Zahlen. Um eine Stichwahl am 14. Februar gegen den Zweitplatzierten zu umgehen, musste Rebelo de Sousa die absolute Mehrheit erringen. Mit aussagekräftigen offiziellen Ergebnissen wird in der Nacht auf Montag gerechnet.

Gegen Rebelo de Sousa traten unter anderem der 38-jährige Gründer der Anti-Establishment-Partei Chega (Genug), André Ventura, an sowie die frühere sozialistische Abgeordnete Ana Gomes. Rebelo de Sousa wurden in Umfragen vor der Wahl 58 Prozent der Stimmen vorausgesagt, der 72-Jährige ist beliebt im Land. Insgesamt gab es sieben Kandidaten.

Bisher wurden in Portugal alle vier Präsidenten seit dem Ende der Diktatur 1976 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Der portugiesische Staatschef kann sowohl sein Veto gegen Gesetze einlegen, als auch das Parlament für vorgezogene Neuwahlen auflösen. Er wird für fünf Jahre gewählt, maximal zwei Amtszeiten sind möglich.