Programm "Pixel, Bytes + Film" unterstützt elf digitale Filmprojekte

Kulturministerium und ORF III fördern 2021 Projekte mit insgesamt 250.000 Euro

Bereits zum elften Mal werden unter dem Titel "Pixel, Bytes + Film" innovative Projekte mit digitalem Fokus gefördert. Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport vergibt rund 250.000 Euro. ORF III Kultur und Information unterstützt mit Sendeterminen, Schnittplätzen, Expertise sowie praktischer Hilfestellung während der Produktionsphase und berichtet über die Kunstschaffenden.

Für 2021 wurden von einer Fachjury elf neue Projekte ausgewählt, die sich inhaltlich und formal mit neuen Medien und digitalen Technologien der Bildproduktion auseinandersetzen, wie es in einer Aussendung heißt. Gefördert werden u.a. Projekte von Adnan Balcinovic, Uwe Brunner und Katharina Swoboda. Die Fachjury setzte sich aus Margarete Jahrmann (Universität für Angewandte Kunst, Zürcher Hochschule der Künste), Kay Meseberg (ARTE G.E.I.E.), Sebastian Sorg (XR HUB Bavaria), Judith Revers (ORF III) und Antonia Rahofer (BMKÖS) zusammen.

"Der digitale Wandel beeinflusst Produktion und Rezeption zeitgenössischer Kunst fortlaufend - zuletzt verstärkt durch die Pandemie. Neue Medien und erweiterte technologische Möglichkeiten bieten hohes künstlerisches Innovationspotenzial", so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne). "Die Förderung und Sichtbarmachung von Gegenwartskunst in Kombination mit technischer Innovation ist besonders in der aktuellen Situation für die österreichische Kulturlandschaft von besonderer Wichtigkeit", unterstreicht ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber.

Die künstlerischen Arbeiten der "Pixel, Bytes + Film"-Programmausgabe des Vorjahres werden u. a. im Rahmen einer eigens konzipierten, virtuellen Ausstellung am 14. Jänner präsentiert.