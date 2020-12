Prominenter Cosa Nostra-Boss in Baden-Württemberg gefasst

War seit September auf der Flucht

Der prominente Boss der Cosa Nostra, der Mafia auf Sizilien, Antonino Falzone, ist am Dienstag in Heilbronn in Baden-Württemberg festgenommen worden. Dem seit September flüchtigen Mafioso wird unter anderem Drogenhandel und Erpressung vorgeworfen, teilte die italienische Polizei in einer Presseaussendung am Mittwoch mit.

Gesucht wurde Falzone aufgrund eines Europäischen Haftbefehls, der von einem Gericht im sizilianischen Catania erlassen wurde. Festgenommen wurde er in einer Wohnung, in der er von den Sicherheitskräften überrascht wurde. Die Festnahme erfolgte im Rahmen der Europol-Zusammenarbeit, berichtete die italienische Polizei.