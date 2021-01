Proteste gegen Urteil zu Abtreibungsverbot in Polen

Amnesty: Dunkler Tag für Polens Frauen - Regner: In Polen regiert der Frauenhass

Das umstrittene Urteil des polnischen Verfassungsgerichts zur Verschärfung des Abtreibungsverbots sorgt in Polen und international weiter für Proteste. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprach von einem "dunklen Tag für die polnischen Frauen". In mehreren Städten in Polen fanden am Mittwochabend erneut Demonstrationen gegen die Verschärfung des ohnehin schon rigiden Abtreibungsrechts statt.

In der polnischen Hauptstadt Warschau marschierten die Protestierenden laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP vom Sitz des Verfassungsgerichts zum Hauptquartier der polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) und kehrten später zum obersten Gericht zurück, wo die Demonstration endete. Auch in anderen Städten, darunter Krakau, Lodz, Breslau, Posen und Kattowice kam es zu Kundgebungen. Weitere Proteste sind für die kommenden Tage geplant.

"Dieses gefährliche Urteil ist das letzte in einer koordinierten und systematischen Welle von Angriffen auf die Menschenrechte von Frauen durch polnische Gesetzgeber", kritisierte Amnesty in einer Aussendung. Gesetzliche Verbote von Schwangerschaftsabbrüchen würden diese nicht verhindern, so die Menschenrechtsorganisation, sondern stattdessen nur der Gesundheit von Frauen schaden, indem sie Abtreibungen in die Illegalität drängen oder Frauen dazu zwingen, für Schwangerschaftsabbrüche ins Ausland zu reisen.

Die SPÖ-EU-Abgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Frauen und Gleichstellung im EU-Parlament, Evelyn Regner, zeigt sich am Donnerstag bestürzt: "In Polen regiert der Frauenhass. Das von der christlich-fundamentalen Regierung durchgeboxte, faktische Abtreibungsverbot ist ein direkter Eingriff in die Autonomie und die körperliche Unversehrtheit von Frauen. Es ist ein Angriff auf die Grund- und Menschenrechte und in einer liberalen Demokratie im Jahr 2021 undenkbar", erklärte Regner in einer Aussendung. "Für eine solche Menschenverachtung ist kein Platz in Europa und ich stehe an der Seite der Protestierenden in Polen, die sich gegen diese rückwärtsgewandte Politik aussprechen."

Am Mittwoch wurde das umstrittene Gerichtsurteil des Verfassungsgerichtshofs vom 22. Oktober rechtskräftig. Polen hat eines der strengsten Abtreibungsgesetze Europas. Bisher waren Abtreibungen im Fall von Inzest oder Vergewaltigung, einer Gefahr für Gesundheit oder Leben der Mutter sowie bei einer schweren Behinderung des Kindes erlaubt. Diese letzte Ausnahme wurde vom Verfassungsgericht mit dem Urteil aufgehoben. Im Herbst hatte der Urteilsspruch bereits heftige Massenproteste hervorgerufen, die sich bald auch grundsätzlich gegen die Politik der nationalkonservativen Regierung richteten.