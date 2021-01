Proteste in Tunesien halten an - Mechichi will Kabinett umbilden

Erneut demonstrierten Hunderte

Zehn Jahre nach Beginn der arabischen Aufstände in Tunesien hält die neue Protestwelle in dem nordafrikanischen Land an. Am Dienstag versammelten sich erneut Hunderte in der Hauptstadt, um unter anderem für die Freilassung von etwa 1.000 teils minderjährigen Demonstranten zu protestieren, die bei den jüngsten Protesten festgenommen wurden. Auch der Slogan "Das Volk will den Sturz des Regimes", der bei den Protesten vor zehn Jahren populär wurde, war zu hören.

Die Protestierenden zogen gemeinsam in Richtung Parlament, wurden vorher aber von Sicherheitskräften gestoppt. Diese waren in großer Zahl und mit gepanzerten Fahrzeugen im Einsatz. Das Parlament kam am Dienstag zu einer Sitzung zusammen, um über eine von Ministerpräsident Hichem Mechichi vorgeschlagene Kabinettsumbildung zu beraten. Nach anhaltender Kritik wegen der hohen Arbeitslosigkeit und der Wirtschaftskrise im Land hatte er elf neue Minister ernannt in der Hoffnung, seine Regierung damit zu stabilisieren. Es gebe keinen Weg aus der Krise ohne politische Stabilität", sagte er am Dienstag im Parlament nach einem Bericht der Staatsagentur TAP.

Tunesien hat als einziges Land der Region den Übergang zur Demokratie geschafft. Der kleine Staat am Mittelmeer leidet aber bis heute an Korruption, hohem Misstrauen in die herrschende Elite und einer schlechten Wirtschaft. Mechichi sprach am Dienstag von "politischer Rivalität" und einer "wachsenden Kluft zwischen der herrschenden Elite und den Tunesiern, die sich benachteiligt und vernachlässigt fühlen". Die Corona-Pandemie hat die Lage noch verschärft.