Protestierende Bauern in Indien legten Zugverkehr lahm

Widerstand gegen Liberalisierung des Agrarmarktes

Tausende Bauern haben in Indien mit Zugblockaden gegen die geplante Liberalisierung des Agrarmarkts protestiert. In mehreren Bundesstaaten seien am Donnerstag Verbindungen ausgefallen oder mussten umgeleitet werden, berichtete der lokale Fernsehsender NDTV. Seit November kampieren Zehntausende Bauern im Kampf gegen die umstrittenen Liberalisierungsgesetze rund um die Hauptstadt Neu-Delhi. Ende Jänner starb ein Bauer bei Protesten, 400 Polizisten wurden laut Behörden verletzt.

Die Gesetze sollen es Firmen einfacher machen, Waren direkt von Bauern zu kaufen. Bisher wurde in Indien Getreide meist in staatlich organisierten Großmärkten mit Mittelsmännern zu garantierten Mindestpreisen gehandelt. Nach Ansicht der Regierung können die Erzeuger auf dem freien Markt höhere Gewinne erzielen. Die Bauern hingegen befürchten einen Preisverfall und auch den Verlust ihres Landes. Die Landwirtschaft ist Lebensgrundlage für rund 60 Prozent der 1,3 Milliarden Bewohner Indiens.