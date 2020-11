Prozess gegen Beamte 2 - Urteil dürfte am Freitag erfolgen

Noch zwei Zeugen erwartet

Im Prozess gegen zwei Beamte des Heeresabwehramtes im Grazer Straflandesgericht dürfte am Freitag planmäßig das Urteil erfolgen. Für den vierten Prozesstag sind zunächst noch Zeugen eingeplant, dann erfolgen die Schlussplädoyers der beiden Verteidiger und der Staatsanwältin. Sofern keine Anträge mehr eingebracht werden, sollte der Prozess am Nachmittag oder frühen Abend beendet sein.

Der dritte Verhandlungstag am Donnerstag war zum Großteil einem einzigen Zeugen gewidmet. Es handelte sich um den Chef des Abwehramtes, der die Aussagen seiner Mitarbeiter bezüglich der Aktion vor der Moschee in vielen Punkten widerlegte. Zum Zeitpunkt der Tat, an der ein Informant der Abteilung beteiligt war, war der Zeuge erst einige Wochen in seiner Führungsposition.

Er sei "relativ neu im Amt" gewesen, wie er selbst sagte. Am Beispiel des Informanten, der in eine rechtsradikale Gruppe eingeschleust worden war, sollte ihm nach eigenen Angaben "Quellenführung" erläutert werden. Die "Quelle" teilte einem der Angeklagten mit, dass bei der Moschee für 5. Mai 2014 eine Aktion mit Schweineblut geplant war. Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt, war doch am 6. Mai ein Feiertag des Islam.

Der Vorgesetzte der beiden Angeklagten sei sein Stellvertreter gewesen, daher habe er ihn gefragt, was am besten zu tun sei. Dieser soll geantwortet haben: "Wir schauen uns das weiter an." Erst fünf Tage nach der Aktion habe er erfahren, dass "etwas schiefgelaufen" sei, erzählte der Zeuge. Die beiden Beschuldigten hatten - laut Anklage auf eigene Faust - eine Observation bei der Moschee durchgeführt und waren vor Ort, als die Sache aufflog. Dass sein Stellvertreter die ganze Sache gewusst oder gar bewilligt habe "ist für mich vollkommen ausgeschlossen", meinte der Chef des Abwehramts kategorisch.

Die voraussichtlich letzte Runde dieses Prozesses startet morgen, Freitag um 9.00 Uhr.