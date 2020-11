Prozess gegen Beamte des Heeresabwehramts: Abteilungsleiter als Zeuge

Abwehramts-Chef: "Hätte nie die Zustimmung erteilt"

Am Grazer Straflandesgericht ist am Donnerstag der Prozess gegen zwei Beamte des Heeresabwehramts wegen Amtsmissbrauchs fortgesetzt worden. Ihnen wurde vorgeworfen, vom Anschlag auf eine Grazer Moschee mit Schweinskopf und Schweineblut gewusst, ihre Informationen aber nicht weitergegeben zu haben, sondern selbstständig gehandelt zu haben. "Ich hätte nie die Zustimmung erteilt", sagte der Chef des Abwehramts am Donnerstag im Zeugenstand in aller Deutlichkeit.

An den ersten beiden Verhandlungstagen beriefen sich der angeklagte Major und der Oberst darauf, dass sie einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen würden und daher die Polizei nicht von dem bevorstehenden Anschlag informieren durften. "Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ein strafrechtliches Verhalten ist unverzüglich anzuzeigen", meinte der Zeuge. Die Informationen stammten von einem eingeschleusten Informanten. Die beiden Angeklagten hatten laut Staatsanwältin Beamte aus Wien geholt und fuhren selbst zur Moschee, um bei der Aktion der rechtsradikalen Gruppe einzuschreiten.

"Im Wissen um das, was geplant ist, hätte ich in keinem Fall meine Zustimmung gegeben. Eine Moschee ist kein militärisches Rechtsgut", stellte der Zeuge klar. Auch der direkte Vorgesetzte der beiden Angeklagten, ein mittlerweile verstorbener Brigadier, hätte seiner Ansicht nach "das niemals genehmigt".

Thema war auch, dass der Informant - die sogenannte "Quelle" - an der Schändung der Moschee mitgemacht hat, nach Meinung der Staatsanwältin sogar mit Genehmigung des Majors. "Er hätte ihn auffordern müssen, das zu unterlassen", betonte der Leiter des Abwehramtes und führte aus: "Ich hätte nie die Zustimmung erteilt, dass eine von uns geführte Quelle an einer Straftat teilnimmt."

Die Angeklagten hatten auch mehrfach betont, das ganze wäre keine Observation, sondern nur eine Nachschau gewesen. "Es wurden Observationskräfte angefordert, daraus schließe ich, dass man schon von einer Observation ausgegangen ist", meinte der Zeuge. Diese hätte der zuständige Brigadier aber niemals genehmigt, wenn er alles gewusst hätte, war der Mann überzeugt.