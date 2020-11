Prozess gegen Beamte des Heeresabwehramts in Graz: Urteil erwartet

Letzte Zeugen gehört

Im Grazer Straflandesgericht hat am Freitag der voraussichtlich letzte Verhandlungstag im Prozess um zwei Angehörige des Heeresabwehramtes stattgefunden. Den Beamten wird Amtsmissbrauch vorgeworfen, weil sie von dem Anschlag auf die Moschee mit Schweineblut und einem Schweinskopf gewusst hatte, ohne die Tat zu verhindern. Beide gaben an, sie hätte aufgrund ihrer Vorschriften die Polizei gar nicht verständigen dürfen, ihr Chef war als Zeuge anderer Meinung gewesen.

Der vierte Tag des Verfahrens begann mit der Anhörung letzter Zeugen. In der eisigen Kälte des Schwurgerichtssaals - seit vier Tagen waren die Fenster durchgehend geöffnet - waren kaum Zuhörer, das Interesse an der Hintergrundgeschichte zu der Moschee-Schändung war gering. Unter den Zeugen war auch der Rechtsschutzbeauftragte, der an dem Bericht der beiden Angeklagten im Mai 2016, als die Tat begangen wurden, nicht gezweifelt hatte. Doch "der Revisionsbericht wich von diesem Bericht stark ab", stellte er fest. Es ging einmal mehr darum, ob die Beschuldigten im Zusammenhang mit dem Anschlag eine Observation durchgeführt hätten oder nicht. Sie selbst sprachen stets von einer "Nachschau" und fühlten sich in keiner Weise schuldig.

Nach den Zeugen werden die Schlussplädoyers der beiden Verteidiger und der Staatsanwältin erwartet. Ein Urteil des Schöffensenats wurde für Nachmittag erwartet.