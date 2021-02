Prozess gegen Oppositionspolitiker in Türkei wird doch neu aufgerollt

Ex-CHP-Abgeordneter Berberoglu soll Zeitung Bildmaterial zu Waffenlieferungen an syrische Rebellen zugespielt haben

Der Prozess gegen den ehemaligen türkischen Oppositionsabgeordneten Enis Berberoglu wegen Geheimnisverrats soll in der Türkei nun doch neu verhandelt werden. Ein Istanbuler Gericht habe am Montag entschieden, dass der Fall neu aufgerollt werden solle, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

In dem Verfahren ging es um den Vorwurf, der Abgeordnete habe der Zeitung "Cumhuriyet" brisantes Bildmaterial zugespielt, das die Zeitung 2015 veröffentlichte. Es soll Waffenlieferungen der türkischen Regierung an Rebellen in Syrien belegen. Berberoglu war deshalb 2017 zunächst zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Das Verfahren wurde dann neu aufgerollt und die Strafe im Februar 2018 auf fünf Jahre und zehn Monate Haft gesenkt.

Das Verfassungsgericht hatte auf Antrag Berberoglus schon im September 2020 geurteilt, dass der Fall ein weiteres Mal verhandelt werden müsse. Zur Begründung hieß es unter anderem, Berberoglus Recht auf persönliche Freiheit und sein Recht auf Ausübung einer politischen Tätigkeit seien verletzt worden. Das untergeordnete Gericht widersetzte sich dieser Entscheidung jedoch. Berberoglu ging dagegen vor - Ende Jänner entschied das Verfassungsgericht dann erneut für ihn.

Berberoglu ist ehemaliger Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP. Der CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu hatte dem lokalen Gericht laut Anadolu damals vorgeworfen, dem "Palast" - also dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan - unterstellt zu sein, und nach dessen Anweisungen zu handeln.