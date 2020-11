Prozess in Graz 2 - Angeklagte beteuern beide regelkonformes Handeln

Major: "Hatten öfter Informationsvorsprung gegenüber LVT" - BILD

Der angeklagte Major beteuerte, er habe nur innerhalb seiner Befugnisse gehandelt. Es wäre nicht in seiner Macht gestanden, den Informanten von der Tat abzuhalten: "Ich habe nur die Möglichkeit, ihn zu belehren, keine Straftat zu begehen", erklärte er. Der ebenfalls angeklagte Oberst gab an "viele Punkte, die die Staatsanwältin vorgetragen hat, sind technisch gar nicht möglich", da er dazu nicht die Möglichkeiten habe.

Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, von einer Straftat gewusst, sie aber nicht gemeldet zu haben. Dass das nicht so einfach gewesen sei, führten sowohl der Major als auch der Oberst detailliert aus. "Ich habe vier Mal dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus (LVT) Informationen angeboten", betonte der Major, dies wurde aber negiert. Allerdings habe er nicht genau ausgeführt, worum es sich handle, gab er zu. "Sie hätten sagen können, dass etwas bei der Moschee stattfinden soll. Warum schildern Sie das nicht so?", fragte Richter Hanspeter Draxler. Die Informationen seien zu wenig gesichert gewesen, argumentierte der Befragte, außerdem "bin ich am Telefon gleich abgewürgt worden". Zwischen dem LVT und seiner Dienststelle herrsche grundsätzlich ein "gestörtes Verhältnis. Auf die Frage, woran das liege, antwortete der Major: "Weil wir öfters einen Informationsvorsprung hatten."

Die Anklägerin hatte auch ausgeführt, dass die beiden Beschuldigten die Observation bei der Moschee ohne Befugnis durchgeführt hätten. Das sei keine Observation gewesen, nur eine Nachschau, betonten sowohl der Major als auch der Oberst. Dass er dem Informanten die Aktion quasi erlaubt habe, bestritt der Erstangeklagte. "Ich möchte auch noch sagen, ich habe nie 'grünes Licht' gesagt, das ist nicht in meinem Sprachgebrauch". Die Staatsanwältin zitierte ihn mit diesen Worten in ihrem Eröffnungsvortrag.

Der Oberst meinte zu der Aktion vor der Moschee, das "entspricht der tagtäglichen Routine unserer operativen Einheit, aber es war keine Observation". Außerdem habe ihm die Anklägerin Taten unterstellt, die "technisch gar nicht möglich" wären. "Ich kann keine Kräfte zusammenziehen", meinte er zu dem Vorwurf, er habe Beamte aus Wien kommen lassen und mit Dienstwagen und Waffen ausgestattet. Die Verlegung nach Graz sei deshalb erfolgt, weil am Tag vor dem Anschlag eine Koordinierungsbesprechung vom Abteilungsleiter angeordnet worden war. Dieser Brigadier wird laut Anwalt "der Ladung sicher nicht Folge leisten, weil er vor einem Jahr verstorben ist".

Der Prozess wird mit der Befragung von Zeugen am Mittwoch um 9.00 Uhr fortgesetzt.