Prozess in Graz: Häftling drohte Bundespräsident mit Terrorranschlag

Wollte Begnadigung seines Zellengenossen erreichen

Ein ungewöhnlicher Fall ist am Freitag im Grazer Straflandesgericht verhandelt worden: Ein Grazer hatte an den Bundespräsidenten einen Brief geschrieben, in dem er die Begnadigung seines Zellengenossen einforderte. Er gab an, von Terroranschlägen in Österreich und Amerika zu wissen und die Details nur zu verraten, wenn der andere frei käme. Mittlerweile sah er ein, dass die Aktion nicht so gut war: "Es war kompletter Scheiß, was ich da aufgeführt habe", bekannte er freimütig.

Der ziemlich wirre Brief erreichte die Präsidentschaftskanzlei im September 2019. Die Staatsanwaltschaft wollte den Fall einstellen, doch die Oberstaatsanwaltschaft bestand auf einer Anklage. Also saß der 23-Jährige wegen der "Verbrechen der Gewalt und gefährlicher Drohung gegen den Bundespräsidenten" vor einem Geschworenengericht. Dazu kamen noch versuchte Bestimmung zum Amtsmissbrauch und Vortäuschung einer strafbaren Handlung.

"So ein Schreiben ist in dieser Zeit nicht ganz gescheit", formulierte es Staatsanwalt Christian Kroschl vorsichtig. Der Angeklagte hatte etwas von zwei afghanischen Brüdern fabuliert, die gerade "am Bauen von Kochtöpfen mit Sprengstoff" seien. Ein Afghane aus dem Drogen-Bekanntenkreis des Beschuldigten wurde daraufhin festgenommen und fiel aus allen Wolken, als er mit den Terrorismusvorwürfen konfrontiert wurde.

"Es war ein riesiger Mist", gestand der Angeklagte, aber "der Kevin hat gemeint, damit klingt es realistischer". Kevin war der Zellengenosse, der eine neunjährige Freiheitsstrafe zu verbüßen hat und ihm den Brief diktiert haben soll.

"Warum hat er diesen Brief geschrieben?", wollte Richter Gerhard Leitgeb vom Zeugen wissen. "Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, ich habe damals viele Medikamente genommen", beteuerte Kevin. "Das soll alles Ihre Idee gewesen sein?", hakte der Richter nach. "Das kann jeder sagen. Ich habe außerdem meine Briefe immer selbst geschrieben", wehrte sich der Zeuge.

Ein Urteil der Geschworenen wurde für Nachmittag erwartet.