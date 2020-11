Prozess in Leoben wegen Zugsunglück 2 - Signale standen auf Halt

Sachverständige: Regionalzug hätte nicht aus Bahnhof fahren dürfen - Zugpassagier: "Habe dumpfen Schlag gespürt"

Die Befragungen von Zeugen und Sachverständigen zum Zugsunglück in Niklasdorf im Februar 2018 ergaben, dass die relevanten Signale für die Ausfahrt des Regionalzugs ("Cityjet") auf Halt gestanden waren. Der 48 Jahre alte Lokführer hätte nicht ausfahren dürfen. Infolge dessen kam es zu einer seitlichen Kollision des Cityjet mit einem deutschen EC auf dem Weg von Graz nach Saarbrücken. Dabei starb eine Frau, mehrere Personen wurden verletzt.

Der Tempomat des Cityjet war defekt, aber die Geschwindigkeit des Zugs könne man auch manuell regeln, hieß es. Im Regionalzug habe der Feuermelder vor dem Unglück einmal einen Fehlalarm gegeben. Der Beschuldigte gab an, er könne nicht sagen, ob er mit Tempomat gefahren sei oder nicht. Er sei auch vom Display abgelenkt worden. Auch das Programm mit dem Zugfahrplan sei "abgestürzt" gewesen. Da wurde Einzelrichterin Sabine Anzenberger etwas heftig: "Sie sind ja dazu ausgebildet. Sie fahren seit über 20 Jahren."

Der Verteidiger wollte wissen, wie viele Streckenkilometer der Lokführer kennen müsse, etwa 700 Kilometer war die Antwort. Auf die Frage, wie es am Unglückstag gegangen sei, sagte der Obersteirer, er habe sich gesund gefühlt und fähig zu fahren. Und danach? "Es geht mir sehr schlecht, ich mache mir stetig Vorwürfe und große Sorgen um meine Familie, ich habe auch Gedanken an Suizid, bin vier Mal kollabiert."

Der Fahrer des entgegenkommenden Schnellzugs, eines EC, sagte aus, er sei von Graz nach Selzthal unterwegs gewesen, mit Verspätung. In Niklasdorf sei er auf einem Nebengleis mit rund 60 km/h bei "Einfahrt frei" durchgefahren, er habe einen "Ruck" wahrgenommen, eine Schnellbremsung gemacht und im Rückspiegel "das Malheur" gesehen. Er fahre seit 40 Jahren die Strecke, die Sicherheitsvorkehrungen in Niklasdorf kenne er, soweit für ihn relevant. Ein Ausfahrtssignal sei auf "Vorsicht" gestanden. Den anderen Zug, den Cityjet, habe er nicht wahrgenommen.

Ein Fahrdienstleiter des Bahnhofs Niklasdorf - am Unglückstag im Dienst - unterstrich die Angaben des Schnellzug-Lokführers. Die beiden fraglichen Zuggarnituren sollten parallel fahren. Während der Regionalzug mit dem angeklagten Lokführer noch fünf Minuten in Niklasdorf warten sollte, hatte der Schnellzug freie Fahrt bekommen. Der Regionalzug und ein weiterer Cityjet hätten keine Bewilligung zur Ausfahrt gehabt.

Der Sachverständige für Schienenwesen gab bei der Befragung an, wie der EC mit 60 km/h auf einem Nebengleis den Bahnhof passieren sollte. Doch der Cityjet fuhr aus dem Bahnhof und beschleunigte zügig, was durchaus üblich sei. Als dieser über das auf rot stehende Haltesignal fuhr, wurde eine Zwangsbremsung eingeleitet, was letztlich nichts mehr nützte. Der Lokführer des EC habe jedenfalls kein schuldhaftes Verhalten. Laut Datenspeicherauswertung habe der Cityjet-Lokführer nie gebremst, nur beschleunigt, bis zur Einleitung der Zwangsbremsung. Bei der Kollision seien Waggons des EC aus den Schienen gesprungen.

Ein Zugpassagier im EC gab an, er habe "einen dumpfen Schlag gespürt, dann hat es immer stärker gerumpelt, ich habe mich am Tisch abgestützt, die Augen geschlossen. Die Splitter vom Sicherheitsglas sind über mich gefallen, plötzlich war es ruhig. Das ganze Abteil war verwüstet, die Scheibe hat gefehlt, meine Beine waren unter dem Tisch eingeklemmt." In einem Abteil sei eine Frau über den Sitzen gelegen, die keine Lebenszeichen mehr von sich gegeben habe. Dann sei schon ein Feuerwehrmann durch das kaputte Fenster gekommen.

Beim Verfahren am Leobener Landesgericht am Mittwoch waren u.a. auch der Witwer des Todesopfers und ein Privatbeteiligten-Vertreter. Am Nachmittag wurde der Sachverständige befragt. Ob am selben Tag noch ein Urteil fallen könnte, war noch nicht absehbar.