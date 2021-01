Prozess in Linz um versuchte Vergewaltigung ohne Opfer

52-Jähriger am Dienstag vor Gericht - Weder Frau noch Zeuge meldeten sich bisher - Angeklagter gestand aber vermeintliche Tat

Ein 52-Jähriger steht heute, Montag, in Linz vor Gericht, weil er behauptet, einen Vergewaltigungsversuch begangen zu haben, auch wenn bisher kein Opfer bekannt ist. Der Angeklagte hatte sich 24 Stunden nach der mutmaßliche Tat der Polizei gestellt. Der psychische Kranke ist laut Gutachten zurechnungsfähig, die Staatsanwaltschaft hat zur Anklage zusätzlich einen Antrag auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gestellt.

In der Nacht auf den 4. September 2020 wollte der Tscheche im Linzer Bergschlösslpark laut eigener Aussage eine 20- bis 30-Jährige vergewaltigen. Er sei jedoch von einem Unbekannten gestört worden, die Frau konnte entkommen. Trotz Aufrufe der Polizei, Zeuge und Opfer sollten sich melden, geschah dies bisher nicht. Der Verdächtige hielt aber an seinem Geständnis fest und kam in U-Haft. Die Schöffen müssen in dem Prozess abwägen, ob der Angeklagte den Straftatbestand glaubhaft nachweisen kann oder ob die Behauptung Resultat seiner Erkrankung ist. Im Falle einer Verurteilung droht eine Freiheitsstrafe zwischen ein und zehn Jahren.