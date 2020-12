Urteile vermutlich am späten Abend

Im Prozess um die geplanten Anschläge auf ICE-Züge in Deutschland wird es am Donnerstag Urteile geben. In den Nachmittagsstunden wurde das Beweisverfahren geschlossen, mit der Urteilsverkündung dürfte nicht vor 19.00 Uhr zu rechnen sein.