Prozess um Anschläge auf ICE-Züge fortgesetzt

Mit Einvernahme der mitangeklagten Ehefrau - 33-Jährige beteuerte Schuldlosigkeit

Am Wiener Landesgericht ist am Donnerstag der Terrorprozess gegen einen 44-jährigen mutmaßlichen Anhänger des "Islamischen Staat" (IS) fortgesetzt worden, der laut Anklage im Jahr 2018 in Deutschland vier Versuche unternommen haben soll, im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz ICE-Züge zum Entgleisen zu bringen. Am zweiten Verhandlungstag wurde die mitangeklagte Ehefrau des gebürtigen Irakers vernommen.

Die Anklage geht davon aus, dass sie von den Anschlägen wusste und ihrem Mann bei der Vorbereitung geholfen hatte, zumal ihre genetischen Fingerabdrücke auf einigen Tatwerkzeugen sichergestellt werden konnten. Die 33-Jährige stellte das entschieden in Abrede: "Ich habe nichts dergleichen getan, wofür ich inhaftiert bin." Sie habe von den Auslandsreisen ihres Mannes nichts gewusst, behauptete sie ungeachtet nachgewiesener WhatsApp-Kontakte während seiner jeweiligen Abwesenheiten. Damit konfrontiert, erklärte die Mutter von vier minderjährigen Kindern, seine Aufenthaltsorte nicht gekannt zu haben. Sie habe es vielmehr für möglich bzw. wahrscheinlich gehalten, dass er bei einer anderen Frau war. Nach der Geburt des vierten Kindes habe er ihr angekündigt gehabt, dass er sie verlassen werde und in naher Zukunft den Irak zurückkehren wolle.

Dass ihre DNA auf bei Anschlägen verwendeten Klebebändern, einem Sperrgurt sowie jenem Seil entdeckt wurde, das der 44-Jährige Mitte Dezember 2018 über die Geleise einer ICE-Strecke in Berlin gespannt hatte, erklärte die Mitangeklagte mit ihrer Neugierde. Die Utensilien hätten sich im Keller der ehelichen Wohnung befunden, wo die Kinder gern gespielt hätten. Dabei sei sie auf Holz- und Metallteile und Werkzeug gestoßen. Sie habe "nachgeschaut, was er (der Ehemann, Anm.) da gekauft hat, obwohl wir wenig Geld hatten". Sie habe dabei "sehr viele Sachen angegriffen."

Zum ehelichen Miteinander behauptete die 33-Jährige, sie sei mit ihrem Mann im Irak zwangsverheiratet worden. Er habe sie dann nachgeholt, nachdem er in Österreich als Flüchtling anerkannt worden war. "Ich habe ihn für die Kinder gebraucht. Geliebt habe ich ihn nicht", stellte die Frau fest, die zum Zeitpunkt ihrer Festnahme lange, schwarze Kleidung und ein Kopftuch getragen hatte. Vor den Geschworenen präsentierte sie sich nun in einer adretten Bluse und mit weißer Jacke und stellte ihr langes, dunkles Haar zur Schau. Zu Hause sei sie "innerlich eingesperrt" gewesen, im Gefängnis sei sie nun zwar eingesperrt, aber "innerlich frei", gab sie zu Protokoll. Sie wolle sich so schnell wie möglich von ihrem Mann scheiden lassen.

Der Hauptangeklagte hatte sich zu Verhandlungsbeginn am vergangenen Dienstag zur schweren Sachbeschädigung schuldig bekannt, die zentralen Vorwürfe - mehrfacher versuchter Mord als terroristische Straftat und das Verbrechen der terroristischen Vereinigung - aber von sich gewiesen. Sämtliche vier Anschlag-Versuche waren fehlgeschlagen, weil die Holzkeil-Konstruktionen, die der 44-Jährige zwei Mal auf Geleise gelegt hatte, nicht lang und schwer genug waren, um die ICE-Garnituren aus der Spur zu bringen. Zwei zwischen Oberleitungsmasten über die Geleise gespannte Stahlseile beschädigten zwar die Scheiben der Triebwerkfahrzeuge und bewirkten Lichtblitze, als die Züge dagegen fuhren. Die laut Anklage beabsichtigten katastrophalen Folgen blieben aber aus.