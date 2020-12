Prozess um Anschläge auf ICE-Züge - "Wollte niemandem schaden"

44-Jähriger versicherte in Beschuldigteneinvernahme, er habe "keinen Terror schüren" wollen

Der mutmaßliche IS-Terrorist versicherte in seiner Beschuldigteneinvernahme, er habe die inkriminierten Sabotage-Akte an den Bahngeleisen zwar vorgenommen, aber nie vorgehabt, damit Züge zum Entgleisen zu bringen. Darum sei es ihm auch nicht gegangen: "Ich wollte niemandem schaden, sondern politische Gedanken fördern."

Er habe "Dummheiten begangen", gab der 44-Jährige zu Protokoll: "Das, was ich gemacht habe, ist ein großer Fehler gewesen. Es war unüberlegt." Er habe sich ständig Gedanken über die politische Situation in seiner Heimat im Irak gemacht, was ihn deprimiert hätte: "Ich habe in dunklen Gedanken verharrt."

Laut Verteidiger Wolfgang Langeder war der 44-Jährige "verbittert", ein vom Iran gestütztes "Marionettenregime" habe mithilfe europäischer Truppen im Irak die Macht erlangt. "Er hat in dramatischer Weise erleben müssen, wie seine Heimat nach dem dritten Golfkrieg in einen gescheiterten Staat abgeglitten ist", sagte der Anwalt. Mit den vier Anschlägen auf die ICE-Züge habe sein Mandant Deutschland dazu bringen wollen, seine Truppen aus dem Irak abzuziehen.

In diesem Zusammenhang habe der 44-Jährige zum Schein vorgegeben, im Namen des IS zu handeln, behauptete Langeder. Vor einem Einzeltäter "hätte sich niemand gefürchtet", gab der Verteidiger zu bedenken.

"Ich war nie ein Sympathisant oder Unterstützer des IS", bekräftigte der Angeklagte. Er habe mit dem inkriminierten Vorgehen "keinen Terror schüren, sondern etwas Positives erreichen" wollen: "Ich wollte, dass Deutschland die Truppen abzieht." Verteidiger Langeder betonte in diesem Kontext, die Anschläge seien bewusst so gestaltet worden, "dass niemals eine Gefahr für Menschen eintreten kann".

Die mitangeklagte Ehefrau soll von dem Ganzen nichts gewusst haben. "Sie war eine Belastung für ihn. Alles was er getan hat, hat er ganz alleine getan", versicherte Langeder. Die Frau sei eifersüchtig gewesen, weil sie vermutete, ihr Mann habe eine andere, so nach innen gekehrt habe er sich ihr gegenüber verhalten.

Astrid Wagner, die Verteidigerin der 33-Jährigen, bemerkte, diese sei in patriarchalen Strukturen aufgewachsen und sei davon geprägt: "Sie hat gelernt, dass man sich als Frau dem Mann unterzuordnen und keine Fragen zu stellen hat." Der Ehemann sei "ein Spinner, rechthaberisch, stur" gewesen. Was seine Pläne angehe, "braucht der keine Frau, die ihn unterstützt", meinte Wagner.

Allerdings wurden auf Utensilien, die bei den Anschlägen verwendet wurden, DNA-Spuren der Frau sichergestellt. Was aus Sicht der Staatsanwaltschaft dafür spricht, dass sie ihrem Mann geholfen hat.