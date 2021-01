Prozess um ermordete Journalistin auf Malta - Sohn im Zeugenstand

Matthew Caruana Galizia berichtete über letzte Arbeit seiner Mutter

Im Fall der auf Malta ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia hat ihr Sohn vor Gericht ausgesagt. Seine Mutter habe vor ihrer Ermordung an der Veröffentlichung eines Exposés über ein Kraftwerksprojekt gearbeitet, sagte Matthew Caruana Galizia am Donnerstag. An dessen Spitze soll der Geschäftsmann Yorgen Fenech gestanden haben. Dieser wird beschuldigt den Mord in Auftrag gegeben zu haben, er bestreitet die Vorwürfe.

Caruana Galizia und ihr Sohn recherchierten demnach 2017 zu Korruption im Zusammenhang mit dem Bau eines Kraftwerks einer Firma, an der Fenech Teilhaber war. Ein Informant hatte ihnen damals zahlreiche Dokumente zukommen lassen, die nahe gelegt hätten, dass er eine wichtige Rolle spielte.

Caruana Galizia habe die Geschichte gegen Ende des Jahres 2017 veröffentlichen wollen. Im Oktober starb sie jedoch, als eine Bombe an ihrem Auto explodierte. Neben dem Geschäftsmann, sind drei weitere Männer angeklagt. Sie werden beschuldigt, die Bombe angebracht und gezündet zu haben.