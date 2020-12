Prozess um MH17-Abschuss: Beginn der Hauptverhandlung im Juni 2021

Ermittlungen müssen rechtzeitig abgeschlossen werden

Im Strafprozess um den Abschuss von Passagierflug MH17 über der Ostukraine soll die Hauptverhandlung am 7. Juni kommenden Jahres eröffnet werden. Das teilte das Bezirksgericht von Den Haag am Freitag mit. Voraussetzung für den Beginn der inhaltlichen Beratung über die Anklagen gegen drei Russen und einen Ukrainer ist demnach, dass zusätzliche Ermittlungen rechtzeitig abgeschlossen und noch offene Verfahrensfragen geklärt werden.

Dazu sind noch Anhörungen am 1. Februar sowie am 15. April 2021 vorgesehen. Unter anderem soll es um den Stand der Forderung von Hinterbliebenen nach Entschädigungen sowie um den Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine Inspektion des in den Niederlanden aus Trümmerteilen teilweise rekonstruierten Flugzeugs gehen.

Der Staatsanwaltschaft zufolge war die Boeing 777 der Malaysia Airlines am 17. Juli 2014 über der umkämpften Ostukraine von prorussischen Rebellen mit einer russischen Luftabwehrrakete des Typs BUK abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord wurden getötet. Die meisten von ihnen waren Niederländer. Das Flugzeug war unterwegs von Amsterdam nach Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias.

Wie lange der Prozess insgesamt dauern soll und wann mit einem Urteil gerechnet werden kann, ist noch unklar. Die vorbereitenden Sitzungen hatten Anfang März begonnen. Keiner der vier Angeklagten ist in dem Verfahren anwesend. Nur der Russe Oleg Pulatow, der eine führende Rolle im Geheimdienst der selbst ernannten Republik Donezk gespielt haben soll, lässt sich vor Gericht von Anwälten vertreten. Er hatte mitteilen lassen, nicht verantwortlich zu sein.