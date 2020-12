Prozess um versuchten Mord an Wiener Prostituierter

22-Jähriger laut psychiatrischem Sachverständigen potenzieller Serientäter

"Er hat mich überall aufgeschnitten. Er hat mein Leben total zerstört", hat eine 34-jährige Prostituierte am Donnerstag am Wiener Landesgericht berichtet. Dort musste sich ein 22-Jähriger wegen versuchten Mordes verantworten. Er hatte der Transsexuellen am 1. Juni 2020 in deren Wohnung mit einem Klappmesser unzählige Stich- und Schnittwunden zugefügt. Für den psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann handelt es sich bei dem Angeklagten um einen potenziellen Serientäter.

Der 22-Jährige - ein gebürtiger Tscheche, der 2018 zu seiner Mutter in die Obersteiermark übersiedelte und dort als Tischler beschäftigt war - hatte sich am 31. Mai für den darauf folgenden Tag mehrere Dates mit Prostituierten in der Bundeshauptstadt ausgemacht. Bei zwei der drei Frauen handelte es sich um Transsexuelle. "Sie kommen mir interessant vor. Sie sind anders. Sie fühlen sich nicht wohl in ihrem Körper", erklärte der 22-Jährige dazu auf Befragen des Richters.

Beim ersten Treffen, das um 9.00 Uhr stattfand, bat der 22-Jährige nach dem Geschlechtsverkehr die Frau, sie möge die Augen kurz schließen, er wolle ihr etwas schenken. In einem Spiegel sah sie dann aber, wie er hinter ihrem Rücken plötzlich ein Messer zog. Die Frau sprang auf und warf den Freier resolut aus dem Zimmer. Bei zweiten Termin - um 13.00 Uhr - fühlte sich der 22-Jährige in der Wohnung dieser Prostituierten nicht wohl, weil vor dem Fenster Leute im Garten saßen. Er verließ darauf hin die Wohnung, ohne die vereinbarten Dienste in Anspruch zu nehmen, wobei der Prostituierten auffiel, dass der junge Mann eine Barbiepuppe mit schwarzen Haaren aus seiner Unterhose zog und mit dieser spielte, ehe er sich entfernte.

Das dritte Treffen war für 15.00 Uhr in der Wohnung der 34-Jährigen anberaumt. Man einigte sich, dass die Transsexuelle den Mann für 100 Euro massieren sollte, wobei dieser kurzfristig dann um einen Rollenwechsel bat. Nachdem er ihr einen Stofftiger geschenkt hatte, begann er mit der Massage. "Dann hat er mich plötzlich am Hals geschnitten", schilderte die 34-Jährige.

Laut Anklage versuchte der 22-Jährige, dem Opfer die Kehle durchzuschneiden. Als die Prostituierte zu schreien begann, folgten zahllose weitere Stiche und Schnitte ins Gesicht, in den Kopf und in den Oberkörper, wobei der junge Mann kein Wort gesprochen, aber eigenartig brummende Geräusche von sich gegeben haben soll. Als die 33-Jährige es schließlich aus dem Bett schaffte und davonlaufen wollte, zog er sie laut Anklage an den Haaren zurück und versetzte ihr noch einen massiven Stich in den Rücken.

Die Mitbewohnerin der 34-Jährigen kam dieser - von den Schreien alarmiert - zu Hilfe und dürfte ihr das Leben gerettet haben, indem sie die Schwerverletzte an der Hand packte, zu sich zog und sich dem Täter in den Weg stellte. Sie kassierte einen tiefen Schnitt am Oberarm, konnte sich aber mit ihrer Freundin aus der Wohnung retten.

Der Angeklagte behauptete, er habe in einer Notwehr-Situation zugestochen. Es habe sich um "reine Selbstverteidigung" gehandelt. Er sei hinter der 33-Jährigen gesessen und habe diese massiert, als diese begonnen hätte, ihn am Oberschenkel zu berühren. Er habe ihre Hand weggegeben und sie gebeten aufzuhören, "weil mir das nicht angenehm war". Da habe sie ihn an den Genitalien gepackt: "Das hat mir Schmerzen gemacht." In dieser Situation habe er "die einzige Möglichkeit gesehen, nach meinem Messer zu greifen", das er als Tischler stets bei sich trage.

"Ich glaube, dass die Selbstverteidigung nicht ganz adäquat war. Es war übertrieben, was ich gemacht habe. Ich hatte mich nicht ganz unter Kontrolle", gab der 22-Jährige zu Protokoll. Was nach dem ersten Stich passiert sei, wisse er nicht mehr, verwies der Angeklagte auf einen angeblichen "Filmriss".