Prozess um versuchten Mord - "Er wollte maximalen Schmerz zufügen"

Gerichtspsychiater Hofmann warnte vor Angeklagtem - 22-Jähriger laut Gutachten "schwerwiegend gestört" - Auf Mitte Jänner vertagt

Der renommierte psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann warnte mit Nachdruck vor dem 22-Jährigen und empfahl für den Fall einer Verurteilung zusätzlich dessen Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Dem jungen Mann sei eine "schwerwiegende Störung" eigen, dieser stehe dem ihm Vorgeworfenen "völlig emotionslos" gegenüber, sagte der Gutachter. Dem Mann sei es darum gegangen, seinem Opfer wehzutun: "Er wollte maximalen Schmerz zufügen."

Hofmann hat den bisher Unbescholtenen im Zug des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens zwei Mal untersucht. Bei den Terminen habe sich der 22-Jährige "nicht in die Karten blicken lassen" und sei zu keinen aufschlussreichen Angaben bereit gewesen. Der Messerattacke auf die 34-Jährige sei ein "hoher Planungsgrad" vorausgegangen, der Angriff selber sei mit einem "unglaublichen Ausbruch an Aggression" erfolgt. Das Vorgehen "passe" zu sadistischen Sexualmördern, meinte Hofmann.

Die inkriminierte Handlung bewertete Hofmann in seinem Gutachten als "eine chaotisch, aus dem Ruder laufende Ersttat eines Serientäters mit narzisstisch, sadistischem Handlungsmotiv". Bei der Tatausführung habe der 22-Jährige auf "Sicherungstendenzen" - einen Fluchtplan oder das Verwischen von Spuren - verzichtet.

Der vorsitzende Richter Wolfgang Etl hinterfragte vor allem die vom Angeklagten behauptete Notwehr-Situation. Der 22-Jährige ist ausgebildeter Taekwondo-Kämpfer, hat in Tschechien und auch international Wettkämpfe bestritten und war in seiner Altersklasse in der nationalen Bestenliste ganz vorne. Etl - selbst kampfsporterfahren - wollte daher vom Angeklagten wissen, ob es nicht andere Techniken als den Griff zum Messer gegeben hätte, um einem unerwünschten Griff an die Genitalien zu begegnen. "In der Panik denkt man nicht an das, was man gelernt hat, an die Technik", antwortete der 22-Jährige. Er sei auf den Griff "ja nicht vorbereitet" gewesen. Die Verhandlung wurde schließlich auf 19. Jänner vertagt.