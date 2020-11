Prozess wegen Mordes an deutschem Kindergartenkind ab Dienstag

Tatverdächtige Erzieherin soll über Jahre Mädchen und Buben misshandelt haben

Wegen des gewaltsamen Todes eines Kindergartenkinds in Viersen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen muss sich eine Erzieherin ab Dienstag vor dem Landgericht Mönchengladbach verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten Mord und Misshandlung von Schutzbefohlenen in neun Fällen zur Last. In der Kindertagesstätte erlitt ein Mädchen namens Greta im April einen Atemstillstand. Verursacht wurde dies laut Staatsanwaltschaft durch die Erzieherin.

Die 25-Jährige soll dem Mädchen während des Mittagsschlafs den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben. Der Notarzt konnte das Kind zwar reanimieren, es starb aber Tage später in einer Klinik. Die Tat ereignete sich laut Staatsanwaltschaft am letzten planmäßigen Arbeitstag der Erzieherin, weil die Tagesstätte ihr zum Monatsende gekündigt hatte.

Die Erzieherin arbeitete laut Staatsanwaltschaft unter anderem in Kindertagesstätten in Krefeld, Kempen, Tönisvorst und Viersen. Seit August 2017 soll die 25-Jährige auch in diesen Einrichtungen Kindern den Brustkorb bis hin zu Atemnot oder Atemstillstand zusammengedrückt haben. Den Tod der Kinder habe sie dabei "mindestens billigend in Kauf genommen".

In einem Kindergarten in Krefeld drückte die Erzieherin laut Anklage viermal einem 2014 geborenen Buben so stark den Brustkorb zusammen, dass dieser nicht mehr ansprechbar gewesen sei. In einem Fall habe der Bub an Armen und Beinen gezuckt und aus dem Mund geblutet. In einer Kempener Betreuungseinrichtung soll sie einen 2016 geborenen Buben in vier Fällen auf gleiche Weise misshandelt haben. Das Kind habe dadurch an Atemnot bis zum Atemstillstand und Krämpfen gelitten. Einem Kindergartenkind mit angeborenem Herzfehler in Tönisvorst drückte die Angeklagte laut Staatsanwaltschaft im Oktober 2019 den Brustkorb zusammen, bis das Mädchen blau anlief und das Bewusstsein verlor.

Nach ihren Taten habe sie Kollegen auf den Zustand der jeweiligen Kinder hingewiesen und Rettungsmaßnahmen veranlasst. Bis auf Greta hätten deshalb alle Kinder überlebt. Laut Staatsanwaltschaft beschrieben verschiedene Vorgesetzte und Kollegen die 25-Jährige als "für den Beruf der Erzieherin ungeeignet". Die Angeklagte habe sich Kindern gegenüber "emotions- und teilnahmslos" verhalten. Eine psychiatrische Untersuchung wurde veranlasst.

Der Viersener Fall hatte im Frühjahr in ganz Deutschland Entsetzen ausgelöst. Der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP) kündigte eine "lückenlose und transparente Aufklärung" an. Im Landtagsausschuss für Familie, Kinder und Jugend berichtete Lorenz Bahr, Leiter des Landesjugendamts, über eine Reihe von Notarzteinsätzen in "Kitas", in denen die tatverdächtige Erzieherin im Einsatz gewesen war. Bereits 2018 sei den Verantwortlichen schnell klar gewesen, dass die junge Frau nicht allein mit Kindern sein könne. Es habe die Empfehlung gegeben, sie nicht zum Kolloquium zuzulassen, berichtete Bahr damals. Dennoch bekam die 25-Jährige in mehreren Tagesstätten Jobs.

Im Prozess treten Gretas Mutter und zwei der mutmaßlich geschädigten Kinder als Nebenkläger auf. Das Verfahren findet vor einem Schwurgericht statt und ist zunächst bis März 2021 angesetzt.