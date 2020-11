Prozess zu Nizza-Terrorattentat von 2016 rückt näher

Acht Verdächtige auf der Anklagebank

Knapp viereinhalb Jahre nach dem verheerenden Lkw-Anschlag im südfranzösischen Nizza mit Dutzenden Toten rückt ein Strafprozess näher. Acht Verdächtige sollen auf die Anklagebank, drei von ihnen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das teilte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Dienstag mit Hinweis auf eine Entscheidung von Ermittlungsrichtern mit. Wann der Prozess in Paris stattfinden könnte, blieb zunächst offen.

Am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, war Mohamed Lahouaiej Bouhlel (31) auf der Flaniermeile Promenade des Anglais mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Letztlich gab es 86 Todesopfer, mehr als 200 Menschen wurden verletzt. Der Gewalttäter wurde nach der Tat erschossen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Tat damals für sich.

Die südfranzösische Hafenstadt wurde erst unlängst wieder Schauplatz eines mutmaßlich islamistischen Anschlags: Ein Angreifer tötete Ende Oktober in einer Kirche drei Menschen und wurde dann von Polizisten schwer verletzt. Bei Anschlägen kamen in Frankreich in den vergangenen Jahren weit über 250 Menschen ums Leben.