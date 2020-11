Prozess zur Klage von Klenk gegen Jeannee wird fortgeführt

"Falter"-Chef klagte "Krone"-Kolumnisten wegen übler Nachrede und Beleidigung

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen wird am heutigen Donnerstag der Prozess zur Klage von "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk gegen den "Krone"-Kolumnisten Michael Jeannee wegen übler Nachrede und Beleidigung fortgeführt. Jeannee hatte Klenk in einer Kolumne unter anderem als "verderbte Figur" bezeichnet.

Im März wurde Jeannee vom Straflandesgericht Wien deshalb in erster Instanz wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 9.000 Euro verurteilt. Keine Verurteilung erfolgte wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede. Beide Seiten erhoben Berufung. Im Oktober wurden der Schuldspruch sowie das restliche Verfahren durch das Oberlandesgericht Wien aufgehoben und an das Erstgericht zur neuerlichen Verhandlung zurückverwiesen.

Jeannee hatte Klenk in einer "Krone"-Kolumne mit Liste-Jetzt-Gründer Peter Pilz verglichen und unter anderem geschrieben, dass der Politiker "ein Selbstverliebter", "ein gefährlicher Diffamierer", "ein Meister zwielichtiger Tricks", "ein Schmutzkübel- und Anpatzerchef" und "eine verderbte Figur" sei. Über Klenk schrieb Jeannee: "Sie sind der Pilz unter den Journalisten. Ein Getriebener, ein Selbstverliebter, ein Diffamierer, ein Möchtegern-Star usw." Der "Falter" hatte zuvor über die Wahlkampfkosten der ÖVP berichtet.