Prudential will US-Tochter Jackson abspalten

Börsengang ist damit vom Tisch - Grünes Licht der Aktionäre und Behörden steht noch aus

Der britische Lebensversicherer Prudential will seine US-Tochter Jackson National Life abspalten. Im Laufe des zweiten Quartals 2021 sollen Jackson-Aktien an die bestehenden Prudential-Aktionäre ausgegeben werden, wie Prudential am Donnerstag in London mitteilte.

Dem Vorhaben müssten die Aktionäre und Behörden noch zustimmen. Damit sind frühere Pläne für einen Börsengang vom Tisch. Zudem erwägt Prudential eine Kapitalerhöhung, was die Aktien mit minus 10 Prozent in den Keller schickte.

Mit dem jetzigen Plan einer Abgabe von Jackson-Aktien an die Prudential-Anteilseigner sei es für Prudential viel schneller möglich, sich auf die Wachstumsmöglichkeiten in Asien und Afrika zu fokussieren, begründete das Management den Schritt. Nach dem Vollzug will Prudential einen Jackson-Anteil von 19,9 Prozent halten. Dieser Anteil solle dann nach und nach verkauft werden, um Geld für Investitionen in das Asien-Geschäft zu haben.

Prudential-Chef Mike Wells hatte sich auf Druck von Großaktionären entschlossen, sein Unternehmen komplett auf die Wachstumsmärkte in Asien und Afrika auszurichten.

Zudem erwägt Prudential sich an den Börsenplätzen London und/oder Hongkong neues Kapital zu besorgen. Im Gespräch sind demzufolge 2,5 bis 3 Milliarden US-Dollar. Die Geschäfte in Asien hätten sich im zweiten Halbjahr 2020 weiterhin verbessert und die operative Entwicklung von Prudential im Jahr 2020 werde im Rahmen der Analysten-Schätzungen erwartet, hieß es weiter. Die Zahlenvorlage ist für den 3. März geplant.