Puigdemont: "Ich hätte die Unabhängigkeit umsetzen sollen"

Katalanischem Separatistenführer droht Aufhebung seiner Immunität als EU-Parlamentarier

Der ins belgische Exil geflohene katalanische Separatistenführer und ehemalige Regionalpräsident Carles Puigdemont bereut es nach eigenen Angaben, die Unabhängigkeit Kataloniens nicht bereits 2017 umgesetzt zu haben. "Das war ein Fehler und eine wichtige Lektion: Nächstes Mal gehen wird bis zum Ende und nehmen alle möglichen Folgen in Kauf. An spanische Versprechen glauben wir nicht mehr", sagte Puigdemont in einem Interview mit der "Presse" (Samstagsausgabe).

Er habe Madrid vertraut, als er am 10. Oktober 2017 den Unabhängigkeitsprozess aussetzte, um Gespräche zu ermöglichen. "Denn aus Madrid hatte man mir versichert: 'Wir haben die Botschaft verstanden. Setzen Sie keine irreversiblen Schritte, es ist Zeit für den Dialog.' Das war eine Lüge", sagte Puigdemont, dessen Regionalregierung von Spaniens Regierung abgesetzt und führende Separatisten angeklagt wurden.

"Ich hätte damals die Unabhängigkeit sofort in die Wege leiten, die Unabhängigkeitserklärung des Parlaments sofort umsetzen sollen", so der Separatistenführer.

Am Montag wird das EU-Parlament höchstwahrscheinlich seine Immunität als EU-Parlamentarier aufheben. Auf die Frage, was sein Plan sei, erklärte Puigdemont: "Ich bleibe in Belgien. Über die Auslieferung an Spanien muss die belgische Justiz entscheiden. Aber sollte die Immunität aufgehoben werden, werden wir beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg klagen."

Bei politischer Verfolgung dürfe die Immunität nicht aufgehoben werden, fügte Puigdemont hinzu. Der Vorsitzende des zuständigen Rechtsausschusses sei von der pro-spanischen Partei Ciudadanos, "die sich gegen unseren Eintritt ins EU-Parlament starkgemacht hatte. Unsere drei Fälle wurden - trotz unterschiedlicher Vorwürfe - in einen Topf geworfen. Und der Berichterstatter ist ein bulgarischer Ultra-Faschist, ein Freund von Vox. Hier geht es nicht um mich, sondern um die Glaubwürdigkeit des EU-Parlaments", so der katalanische Politiker.

Zu Haltung der EU meinte Puigdemont: "Wir haben nie erwartet, dass die Unabhängigkeit Kataloniens anerkannt wird. Wir wissen ja, was die EU ist: ein Klub der Staaten. Wir sind enttäuscht darüber, wie wir als europäische Staatsbürger behandelt werden. Wir sagen ja nicht, dass man unsere Ideen vertreten, sondern dass man unsere Rechte schützen soll."