Puls 4 startet 2021 neue Talente-Show

Gesucht werden Sänger, Tänzer, Bodybuilder oder Tierflüsterer

Puls 4 arbeitet an einer neuen Talente-Show für 2021. Gesucht werden beispielsweise Sänger, Akrobaten, Tänzer, Stimmenimitatoren und Comedians, aber auch Tierflüsterer oder Bodybuilder, teilte der Sender der APA mit. Jeweils vergleichbare Talente werden in der neuen Familien-Show in unterschiedlichen Runden gegeneinander antreten und von den Zusehern bewertet.

Nicht nur die Chance auf Ruhm, auch Geld winkt den Teilnehmern. Wer sich selbst und die Publikumsbewertung richtig einschätzt, "casht richtig ab", heißt es in der Ankündigung. "Prickelnde Performances, direktes Zuseher-Feedback, überraschende Selbsteinschätzungen und unterhaltsame Fremdbeobachtungen" sollen das neue Hauptabend-Format ausmachen, verspricht Puls 4. Der Sender hat sich bereits österreichweit auf die Suche nach Talenten begeben. Wer sich aktiv bewerben möchte, kann das mit einem Handyvideo unter www.puls4.com/deintalent tun.