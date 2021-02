Puma plant für 2021 wegen Coronalockdowns vorsichtig

Puma kündigt nach Rekord weiteres Wachstum an Der deutsche Sportartikelhersteller Puma will nach einem Umsatzrekord im Jahr 2010 weiter zulegen. Der Konzern erwarte, dass die Erlöse in diesem und im nächsten Jahr im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich stiegen. Damit verlangsamt sich das Wachstum des MDAX-Unternehmens: 2010 kletterte der Umsatz im Zuge der Fußball-WM um 10,6 Prozent nach oben.