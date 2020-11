Pushbacks in der EU - Völkerrechtswidrig, aber gängige Praxis

Im September offenbar auch Fälle von Zurückweisungen aus Österreich nach Slowenien - NGOs berichten immer wieder von Gewaltanwendung durch Behörden

Seit der 2016 verkündeten "Schließung" der Balkanroute häufen sich Berichte über Zurückweisungen und Gewalt gegenüber Geflüchteten entlang der Grenzen. Laut internationalem Recht sind sogenannte Pushbacks an der Grenze jedoch illegal - wenn die Person klar macht, dass sie einen Asylantrag stellen will, ist der jeweilige Staat verpflichtet, das Gesuch zu prüfen. Viele EU-Länder praktizieren Pushbacks trotzdem, auch in Österreich soll es im September zwei Fälle gegeben haben.

Sowohl die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) als auch die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), in Österreich durch das nationale Asylgesetz umgesetzt, verbieten eine Rückweisung von Geflüchteten an der Grenze ohne eine Einzelfallprüfung. Einzige Ausnahme: Wurde die Person bereits in einem anderen EU-Staat registriert, kann sie gemäß Dublin-Verordnung dorthin zurückgeschoben werden. Laut Dublin-Regelung ist jener Staat für die Prüfung des Asylverfahrens zuständig, in dem die Person erstmals europäischen Boden betreten hat. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch (HRW) prangern die Praxis der Pushbacks immer wieder an, besorgniserregend sei dabei die oft damit einhergehende Anwendung von Gewalt.

Als großen Rückschlag werteten NGOs ein Urteil der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vom Februar, das Pushbacks an der EU-Außengrenze unter gewissen Umständen erlaubt. Spanien sei in dem Fall nicht an den Grundsatz der Nicht-Zurückweisung (Non-Refoulement) gebunden, weil die beiden gegen den Staat klagenden Afrikaner den Grenzzaun in der nordafrikanischen spanischen Exklave Melilla überklettert hatten und so bewusst illegal handelten. Nach Ansicht des Menschenrechtsexperten Manfred Nowak von der Universität Wien entspricht dieses Urteil "nicht den bisher gültigen internationalen Standards", verwies er im APA-Gespräch auf die darauffolgende "massive Kritik". Einige Details seien noch offen, so Nowak. Er rechnete damit, dass der Gerichtshof das Urteil "in Zukunft insofern klarstellen wird, als dass ein normaler, irregulärer Grenzübertritt sehr wohl das Recht beinhaltet, nicht sofort zurückgeschoben zu werden". Einen generellen Anstieg von Gewalt bei der Behandlung von Asylwerbern, "die in den meisten Fällen keine andere Möglichkeit haben, als illegal einzureisen", sieht Nowak nicht, wenngleich er die etwa die Situation an der bosnisch-kroatischen Grenze als "sehr angespannt" bezeichnet.

Im Folgenden ein Überblick über die Situation in ausgewählten EU-Ländern, denen Pushbacks vorgeworfen werden:

In ÖSTERREICH hat sich in diesem Jahr die Zahl der Zurückweisungen in Richtung Slowenien im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt (bis Ende September 134 Personen). In den beiden jüngsten Fällen sollen Anfang September zunächst fünf Personen in der Steiermark, nahe der österreichisch-slowenischen Grenze, aufgegriffen, registriert, dann aber an die slowenische Polizei übergeben worden sein, obwohl sie zum Ausdruck gebracht hatten, einen Asylantrag stellen zu wollen, wie Ö1 kürzlich berichtete. Ganz ähnlich der zweite Fall, bei dem laut Ö1 Ende September insgesamt sieben Personen von steirischen Beamten aufgegriffen, registriert und nach Slowenien zurückgeschoben wurden. Auch sie hatten nach eigenen Angaben mehrmals versucht, den Polizisten mit den Worten "Asyl" auf Französisch und Englisch klarzumachen, dass sie einen Antrag stellen wollen. Das Innenministerium weist die Vorwürfe "auf das Schärfste zurück".

Als rechtliche Grundlage für die Zurückweisung wird das "Abkommen zur Übernahme von Personen an der gemeinsamen Grenze" von 1993 genannt. Dieses gilt laut Rechtsexperten der "asylkoordination Österreich" jedoch nicht, sobald die Person zum Ausdruck bringt, um Asyl bzw. Schutz ansuchen zu wollen - in diesem Fall gilt das nationale Asylrecht. Der Wiener Anwalt Clemens Lahner brachte deshalb nach den Vorfällen im September eine Maßnahmenbeschwerde gegen die Polizei beim Landesverwaltungsgericht Steiermark ein.

Amnesty International beobachte die Berichte über die mutmaßlichen illegalen Pushbacks "genau und mit Sorge", hieß es gegenüber der APA. Die Berichte erinnerten an die "illegalen Praktiken der Behörden in anderen europäischen Ländern wie Kroatien, Griechenland oder Malta, die wir wiederholt kritisiert haben". Die Vorwürfe in Österreich seien "sehr ernst" und müssten untersucht werden.

Besonders heikel ist die Frage der Pushbacks von Österreich nach Slowenien, weil es dadurch Kettenabschiebungen - nach Kroatien und weiter in das Nicht-EU-Land Bosnien-Herzegowina - auslöst. Vor allem kroatischen Behörden wird die Anwendung exzessiver Gewalt vorgeworfen. Nach Ansicht von Experten gilt hier deshalb das Non-Refoulement-Prinzip, das die Ausweisung, Auslieferung oder Rückschiebung von Personen verbietet, wenn die Annahme besteht, dass ihnen im Zielland Folter, unmenschliche Behandlung bzw. schwere Menschenrechtsverletzungen drohen.

SLOWENIEN: Jene Migranten, die Slowenien von Österreich zurücknimmt, werden meist postwendend weiter an die kroatischen Grenzschützer übergeben - mit Ausnahme von Minderjährigen, wie die Polizei beteuert. Im Sommer entschied ein slowenisches Verwaltungsgericht nach der Klage eines Kameruners, dass die Ausweisung von Migranten nach Kroatien wegen der dort drohenden Gewalt eine systematische Verletzung der Menschenrechte darstellt und damit illegal ist. Der Mann dürfe demnach einreisen, einen Antrag auf Asyl stellen und habe auch Anspruch auf Entschädigung, so das Gericht. Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig, nach einer Beschwerde des Innenministeriums wies das Oberste Gericht den Fall an die erste Instanz zurück.

KROATIEN stand in den vergangenen Monaten in der Kritik, weil es hier zu besonders brutalen Zurückweisungen kommen soll. Amnesty wirft den kroatischen Behörden "systematische Gewaltanwendung und rechtswidrige Abschiebung" von Flüchtlingen und Migranten nach Bosnien-Herzegowina vor. Im Sommer hätten Polizisten Geflüchtete "gefesselt, brutal geschlagen und gefoltert". EU-Regierungen würden die gewalttätigen Übergriffe und Pushbacks ignorieren, lauten die schwerwiegenden Vorwürfe. Zudem soll Kroatien für den Grenzschutz bestimmte EU-Gelder nicht für den vorgesehenen Zweck verwenden. Vergangene Woche hatte sich die europäische Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly eingeschaltet und entsprechende Fragen an die EU-Kommission gerichtet. Antworten sollen bis Ende Jänner folgen.

UNGARN werden spätestens seit der Flüchtlingskrise 2015/2016 völkerrechtswidrige Pushbacks vorgeworfen, etwa als 2016 festgelegt wurde, dass jeder Geflüchtete, der weniger als acht Kilometer von der Grenze entfernt aufgegriffen wird, nach Serbien zurückgeschoben wird. Eine Asylantragstellung war damit nur in den so genannten Transitzonen direkt an der Grenze möglich, die die Antragsteller während des Verfahrens auch nicht verlassen durften, wenn sie nicht wollten, dass das Verfahren eingestellt wurde. Menschenrechtsorganisationen berichteten von unhaltbaren Zuständen in den aus Containern bestehenden Transitzonen. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Mai 2020 wurden die Zonen geschlossen, nun ist ein Asylantrag für Ungarn nur mehr an Botschaften im Nicht-EU-Ausland möglich. Wegen dieser Regelung läuft ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH.

GRIECHENLAND: In einem höchst umstrittenen Schritt hatte Athen Anfang März wegen der vorübergehenden türkischen Grenzöffnung für Flüchtlinge alle Asylverfahren auf Eis gelegt. Im Zuge dessen wurden auch die Grenzkontrollen massiv verstärkt, griechische Grenzschützer gingen an der Landgrenze mit Tränengas gegen Asylsuchende vor und auch in der Ägäis kontrolliert Griechenland seine Außengrenze mit starken Einheiten. Seiher mehren sich die Vorwürfe illegaler Pushbacks. Die griechische Küstenwache wird etwa beschuldigt, Schlauchboote mit Migranten an Bord in der Ägäis bewusst zu blockieren und in Richtung Türkei zurücktreiben. An jüngsten Aktionen sollen laut mehreren Medienberichten auch Beamte der EU-Grenzschutzagentur Frontex beteiligt gewesen sein. Frontex hat die Vorwürfe dementiert, will aber eine Untersuchungskommission einsetzen.

SPANIEN: Trotz hochgesicherter Grenzzäune versuchen Migranten immer wieder, über die beiden in Nordafrika liegenden Exklaven Melilla und Ceuta nach Spanien und damit in die EU zu gelangen. Dabei gab es mehrfach Berichte über Pushbacks. Laut EGMR darf Spanien, wie erwähnt, Migranten, die illegal - also durch Überklettern der Zäune - die Exklave Melilla erreichen, umgehend abschieben. Zwei Migranten aus Mali und der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) hatten 2015 in Straßburg gegen Spanien Beschwerde eingelegt. 2014 wurden sie beim Versuch, den Grenzzaun in Melilla zu überwinden, von der spanischen Guardia Civil festgenommen und ohne Verfahren nach Marokko gebracht.

Der UNO-Kinderrechteausschuss hatte unterdessen in einem ähnlich gelagerten Fall eines unbegleiteten Minderjährigen aus Mali im Februar 2019 diese Form der direkten Abschiebung von Melilla nach Marokko verurteilt - u.a. als Verstoß gegen das auch in der Kinderrechtskonvention enthaltene Verbot der Folter, wie die deutsche Menschenrechtsorganisation Pro Asyl auf ihrer Webseite mitteilte. In Spanien haben den Angaben zufolge Entscheidungen der UNO-Menschenrechtsausschüsse bindende Wirkung.

FRANKREICH: Laut Amnesty International werden Geflüchtete seit Jahren von französischen Grenzbeamten nach Italien zurückgedrängt. Heuer seien allein zwischen dem 6. und 7. Juli 83 Personen über die Grenze geschoben worden, ohne dass ihr Asylantrag an der Grenze registriert wurde, wie die Dachorganisation Europäischer Rat für Flüchtlinge und Exilanten (ECRE) unter Berufung auf die Menschenrechtsorganisation meldete. Bereits im Jahr 2018 machte die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam auf "gravierende Verstöße" gegen die Menschenrechte an der französisch-italienischen Grenze aufmerksam. Demnach schikanierten und misshandelten Beamte Kinder und fälschten häufig Papiere und Aussagen, um minderjährige Flüchtlinge älter erscheinen zu lassen oder um den Anschein zu erwecken, dass sie freiwillig zurückkehren möchten. Selbst die französische Menschenrechtskommission CNCDH forderte 2019 die Regierung in Paris auf, Zurückweisung von Minderjährigen unverzüglich zu beenden.

ITALIEN schiebt seit einigen Jahren - mit steigender Tendenz - zahlreiche Geflüchtete nach Slowenien zurück. Mehr Aufmerksamkeit bekommt allerdings die Situation im Mittelmeer. 2012 verlor Italien eine Klage von 24 Flüchtlinge aus Eritrea und Somalia (Hirsi Jamaa ua. gegen Italien), die im Mai 2009 von Libyen aus nach Italien aufgebrochen waren, auf hoher See von der italienischen Küstenwache aufgegriffen und nach Libyen zurückgebracht worden waren. Der EGMR gab der Klage mit der Begründung statt, dass den Migranten in Libyen unmenschliche Behandlung und Abschiebung in ihre Herkunftsländer drohe.

Inzwischen geriet auch die EU insgesamt in den Fokus der Kritik, da Brüssel seit einigen Jahren die libysche Küstenwache etwa finanziell unterstützt. Diese sorgt dafür, dass die meisten Flüchtlingsboote gar nicht mehr in internationale Gewässer kommen und so in das Bürgerkriegsland zurückkehren müssen. Laut Amnesty fing die Küstenwache seit 2016 rund 60.000 Menschen auf See ab und brachte sie zurück nach Libyen. Dort werden Flüchtende in sogenannte Internierungslager gebracht, in denen sie laut Menschenrechtsorganisationen Folter, Missbrauch und Sklaverei ausgesetzt sind.

MALTA muss sich ähnliche Vorwürfe wie Italien gefallen lassen. Laut Amnesty schiebt auch das kleine Mittelmeerland Flüchtlingsboote aus der eigenen Seenotrettungszone nach Libyen zurück. Dabei sollen mehrere Personen ums Leben gekommen sein. Auch hier sie die EU-Grenzschutzagentur Frontex in vielen Fällen "Komplize".

(Alternative Schreibweise: Push-backs)