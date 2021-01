Putin rief an russischem Weihnachten zu interreligiösem Dialog auf

Präsident besuchte Gottesdienst

Zum orthodoxen Weihnachtsfest hat der russische Präsident Wladimir Putin zu interreligiöser Verständigung aufgerufen. Es sei wichtig, dass die russisch-orthodoxe Kirche und andere christliche Konfessionen "sich aufrichtig um die Aufrechterhaltung des internationalen und des interreligiösen Dialogs kümmern", sagte Putin einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge.

Der Kremlchef besuchte demnach in der Nacht einen Gottesdienst bei Weliki Nowgorod mehr als 160 Kilometer südlich von seiner Heimatstadt St. Petersburg. Putin schenkte der Kirche eine Ikone mit dem Titel "Der allmächtige Herr". Dem russischen Staat wird immer wieder eine zu große Nähe zur Kirche vorgeworfen. Am Vorabend hatte der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill seinen traditionellen Weihnachtsgottesdienst in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau abgehalten - wegen Corona ausnahmsweise nicht vor Tausenden Gläubigen, sondern nur vor 350.

Russisch-orthodoxe Christen feiern Weihnachten am 7. Jänner. Weil sie dem julianischen Kalender folgen, begehen sie die Geburt Christi 13 Tage später als Katholiken und Protestanten, die sich nach dem gregorianischen Kalender richten. Auch andere orthodoxe Christen - etwa in Griechenland und in Bulgarien - richten sich an Weihnachten nach dem gregorianischen Kalender und feiern schon am 25. Dezember. Griechisch-orthodoxe Gläubigen hatten am Mittwoch unter Corona-Beschränkungen mit dem Epiphaniafest die Taufe Jesu gefeiert.