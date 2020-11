Putin: Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien wichtig für Wiederaufbau

Der russische Präsident Wladimir Putin sieht trotz anhaltender Kämpfe im Bürgerkriegsland Syrien Chancen auf eine großangelegte Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat. Das Ausmaß der Gewalt sei erheblich zurückgegangen, sagte Putin bei einem Video-Gespräch mit seinem syrischen Amtskollegen Bashar al-Assad, wie der Kreml am Montag in Moskau mitteilte.

"Jetzt, da Frieden und Ruhe in großen Teilen Syriens herrschen, bietet sich eine gute Gelegenheit für eine massenhafte Rückkehr von Flüchtlingen." In der syrischen Hauptstadt Damaskus soll am Mittwoch eine von Russland unterstützte Konferenz zu Flüchtlingen beginnen. Assad sagte nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA, ein großer Teil der syrischen Flüchtlinge sei bereit zur Rückkehr. Die Angelegenheit werde für seine Regierung Priorität haben. Größtes Problem sei jedoch die von den USA verhängte "Blockade des Westens".

Putin sprach von sechseinhalb Millionen Syrern, die sich außerhalb des Landes aufhielten. "Die überwiegende Mehrheit von ihnen sind arbeitsfähige Menschen, die sich am Wiederaufbau ihres Landes beteiligen könnten und sollten", sagte er. Eine Rückkehr liege zudem im Interesse der Staaten, die den Flüchtlingen Schutz böten - insbesondere Syriens Nachbarländer, deren Belastung recht hoch sei.

Der Krieg in Syrien tobt seit mehr als neun Jahren. Russland ist ein Verbündeter der Regierung. Deren Anhänger kontrollieren rund zwei Drittel des Landes. Große Teile Syriens sind jedoch zerstört. Der Regierung fehlt Geld für den Wiederaufbau. Zudem leidet das Land unter einer schweren Wirtschaftskrise, die die Corona-Pandemie und neue US-Sanktionen verschärft haben. Viele Flüchtlinge lehnen eine Rückkehr aus Angst vor Verfolgung durch die Regierung ab.