Putin verteidigt Verhaftung von Ex-Gouverneur Furgal

Russischer Präsident: "Es geht hier um Mord an Menschen"

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Verhaftung eines populären Politikers im äußersten Osten des Landes verteidigt - trotz der seit fast einem halben Jahr andauernden Proteste gegen dessen Festsetzung. "Es geht hier um Mord an Menschen", sagte Putin am Donnerstag bei seiner großen Jahrespressekonferenz zum Fall des Ex-Gouverneurs von Chabarowsk. Sergej Furgal sitzt seit Anfang Juli in Moskau in Haft.

Gegen ihn wird wegen Beteiligung an Auftragsmorden vor rund 15 Jahren ermittelt. Die Anschuldigungen gegen Furgal seien "sehr schwer", sagte Putin. Der Kremlchef äußerte sich erstmals zu den längsten Protesten, seit er vor mehr als 20 Jahren an die Macht kam.

Furgal bestreitet die Vorwürfe vehement. Die Demonstranten in Chabarowsk halten das Vorgehen der Justiz gegen den 50-jährigen Politiker der Liberaldemokratischen Partei (LDPR) für politisch motiviert. Seit der Inhaftierung kommt es deshalb in der Stadt Chabarowsk nahe der Pazifikküste regelmäßig zu Protesten. Zu Spitzenzeiten beteiligten sich Zehntausende daran. Die Proteste richten sich aber auch gegen einen zu großen Einfluss Moskaus auf die gut 6.000 Kilometer entfernte Region.