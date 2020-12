Putsche prägten die Geschichte der Zentralafrikanischen Republik

Zum zweiten Mal ist eine UNO-Truppe damit beschäftigt für Ruhe und Stabilität zu sorgen - GRAFIK

Seit der Errichtung der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) bzw. der Unabhängigwerdung der ehemaligen französischen Kolonie Oubangui-Chari im Jahr 1960 war die Geschichte des Landes von Unruhen sowie zahlreichen gescheiterten wie geglückten Putschen geprägt. Zum zweiten Mal ist eine UNO-Truppe eingeschritten, um für Ruhe zu sorgen.

Das zentrale Afrika war in der Zeit des Sklavenhandels Durchzugs- und Fluchtgebiet für verschiedene Ethnien. Als europäische Kolonialmächte im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in der Region ankommen, herrscht dort der ägyptische Sultan Rabah, der 1903 von den Franzosen militärisch geschlagen wird.

1910 - Das französische "Militärterritorium" Oubangui-Chari wird zur Kolonie innerhalb Französisch-Äquatorialafrikas. Mehrere Revolten gegen die ausländische Herrschaft.

1958 - Der katholische Priester Barthélemy Boganda, Gründer der Bewegung für die Soziale Evolution Schwarzafrikas (MESAN), wird im Zuge der sogenannten inneren Autonomie Premierminister.

1960 - Unabhängigkeit der Zentralafrikanischen Republik. David Dacko, Cousin des mittlerweile bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Boganda, wird erster Präsident des Landes. Die MESAN wird Einheitspartei.

Jahreswechsel 1965/66: Militärputsch unter der Führung von Generalstabschef Jean Bédel Bokassa (Neffe Bogandas wie auch Dackos). Der neue Machthaber hebt die Verfassung auf und reißt die gesamte legislative und exekutive Gewalt an sich. Beginn einer 14 Jahre dauernden Terrorherrschaft.

1972 - Bokassa zum Präsidenten auf Lebenszeit erklärt.

4. Dezember 1976 - Bokassa wandelt die Republik in eine Monarchie um. Exakt ein Jahr danach lässt er sich in einer mehrere Millionen Dollar teuren Zeremonie in einer umfunktionierten Turnhalle nach seinem Vorbild Napoleon I. als Bokassa I. zum Kaiser krönen. Zahlreiche ausländische Staatsgäste waren zugegen, und auch Österreich schickte einen Sonderbotschafter. Des Herrschers Hermelin-verbrämter Purpurmantel wurde in Vorarlberg gefertigt.

1979 - Ermordung Dutzender Studenten und Schüler nach Unruhen. Frankreich gibt seine auf Rohstoffinteressen basierende Unterstützung für das untragbar gewordene Bokassa-Regime nach Vorwürfen des Kindermordes und des Kannibalismus gegen den Kaiser persönlich auf. Ein Putsch bringt mit französischer Hilfe erneut David Dacko an die Macht. Wiedereinführung der Republik.

20. September 1981 - Putsch, nachdem Dacko die wirtschaftliche, administrative und politische Krise des Landes, die sich seit der Unabhängigkeit fortgesetzt und verschärft hatte, nicht beenden kann; das Militärkomitee für den nationalen Wiederaufbau (CMRN) unter General André Kolingba übernimmt die Macht. Allmähliche Einleitung eines Demokratisierungsprozesses, der die Wiedereinführung einer Volksvertretung sowie eines Mehr-Parteien-Systems bringt.

1993 - Der Oppositionspolitiker Ange-Félix Patassé wird zum Präsidenten gewählt. Zuvor hatte der ehemalige Premier unter Bokassa den gewaltsamen Sturz Kolingbas geplant.

2000 - Die nach mehreren Aufständen und Militärrevolten eingesetzte UNO-Friedenstruppe MINURCA verlässt nach zwei Jahren das Land. Sie hatte die afrikanische Mission MISAB abgelöst.

15. März 2003 - Putsch gegen den 1999 wiedergewählten Patassé mit Unterstützung aus dem Tschad; die Aufständischen unter General Francois Bozizé ziehen in der Hauptstadt Bangui ein. Bozizé war Patassé bei den Wahlen 1993 unterlegen und nach einem missglückten Umsturzversuch in den Tschad geflohen. Ein Demokratisierungsprozess wird eingeleitet.

8. Mai 2005 - Bozizé wird in Stichwahl zum Präsidenten gewählt.

2007-09: Nach Niederschlagung von Rebellionen Friedensverträge unterzeichnet.

23. Jänner 2011 - Nach mehrmaliger Verschiebung des Urnengangs finden Präsidenten- und Parlamentswahlen statt. Amtsinhaber Bozizé wiedergewählt. Die Opposition erkennt das Ergebnis nicht an.

Dezember 2012 - In der Allianz Séléka zusammengeschlossene Milizen greifen zu den Waffen und stellen Bozizé ein Ultimatum. Der Tschad entsendet auf Bitten Bozizés umgehend Truppen. Die Regierung bittet auch die im Land stationierten französischen Soldaten, die Armee im Kampf gegen die auf dem Vormarsch befindliche Séléka zu unterstützen. Frankreichs Präsident Francois Hollande lehnt die Unterstützung der zentralafrikanischen Regierung im Kampf gegen die Rebellen zunächst ab.

24./25. März 2013 - Die Rebellen nehmen den Präsidentenpalast in Bangui ein, Bozizé flieht nach Kamerun. Séléka-Führer Michel Djotodia erklärt sich zum Übergangspräsidenten. Später löst er die Séléka auf, die aber in Teile zersplittert bis heute weiter kämpft.

Oktober 2013 - Nachdem die Afrikanische Union bereits die Militärmission MISCA entsandt hat, beschließt die UNO die Entsendung von Truppen. Frankreich entsendet sogleich in Vorbereitung darauf Soldaten.

2014 - Djotodia, der die Gewalt nicht stoppen konnte, tritt zurück. Cathérine Samba-Panza wird Interims-Staatschefin. Die UNO erhöht die Zahl der Friedenstruppen, die Mission wird in MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic) umbenannt.

2015 - Christen und Muslime bekämpfen einander weiter. Zehntausende sind auf der Flucht. Der Papst ruft bei einem Besuch in der Zentralafrikanischen Republik zu Frieden auf. Nach einer Verfassungsreform verlaufen Präsidenten- und Parlamentswahlen friedlich.

2016 - Der Gewinner der Präsidentenwahl, Faustin-Archange Touadéra, tritt sein Amt an.

2017 - Die Gewalt steigt angesichts immer wieder scheiternder Friedensgespräche wieder an, die UNO verlängert MINUSCA und stockt die Mission auf 13.000 Sicherheitskräfte auf.

2020 - Vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen am 27. Dezember kommt es zu einer Offensive von Milizen gegen die Regierung.

