Qantas - Verlust von über 1 Milliarde AUD

Erste-Group-Aktie stürzt über 13 Prozent ab Die Aktie der Erste Group ist am Freitag nach der Verlustankündigung des Bankkonzerns mit einem massiven Kurseinbruch in den Handel gestartet. Bis 9.15 Uhr büßten die Erste-Aktien 13,77 Prozent auf 20,10 Euro ein. Die Erste Group hatte am Vorabend nach Börsenschluss für heuer einen drastischen Verlust von bis zu 1,6 Mrd. Euro in Aussicht gestellt.