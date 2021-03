Quad-Fahrer in England stürzte in 18 Meter tiefe Bergsenkung

Von Bergrettung geborgen

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0560 vom 05.03.2021 muss es nach einer Korrektur der Deutschen Presseagentur dpa durchgehend richtig heißen: "Bergsenkung" (nicht: Senkgrube). ---------------------------------------------------------------------

Ein Quad-Fahrer in England ist in eine rund 18 Meter tiefe Bergsenkung gestürzt - und hat überlebt. Wie ein Team der Bergrettung mitteilte, konnte der Mann bei dem Vorfall in der Nähe von Barrow-in-Furness in Nordwestengland mithilfe von Seilen gerettet werden. Er sei mit Verletzungen an Rücken und Brust per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die BBC.

"Der Untergrund hat einfach nachgegeben mit dem Gewicht des Kraftrads auf diesem speziellen Fleck und er wurde von der Bergsenkung verschluckt", zitierte der öffentlich-rechtliche Rundfunksender einen Mitarbeiter der Rettungskräfte. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag. In der Region gibt es der BBC zufolge viele aufgegebene Eisenerzminen aus dem 19. Jahrhundert.