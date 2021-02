Quereinsteiger Adieu: In Rom ist politische Kompetenz wieder im Kurs

Mit Draghi beginnt in Rom eine neue Ära

Quereinsteiger Adieu: In Rom ist politische Kompetenz wieder hoch im Kurs. Mit dem Rücktritt des parteilosen Juristen Giuseppe Conte, der im Juni 2018 als Kompromisskandidat und "Mr. Nobody" der beiden europakritischen Parteien Fünf Sterne und Lega zum Regierungschef aufstieg, geht in Italien eine Ära zu Ende. Mit dem früheren EZB-Chef Mario Draghi als designierten Regierungschef hoffen viele in Italien auf Ende von Inkompetenz und Unerfahrenheit.

Die Anti-System-Partei Fünf Sterne, die 2009 als Protestbewegung gegen die Privilegien der "Kaste" der Berufspolitiker entstanden war, hatte es sich auf die Fahne geschrieben, junge, unbedarfte Leute in die politische Verantwortung zu schleusen, um sich damit von den etablierten Gruppierungen abzusetzen. Die Fünf Sterne-Parlamentarier lassen sich nicht, wie in Italien bei Abgeordneten üblich mit Onorevole (Ehrenwerter) ansprechen, sondern mit Cittadino (Bürger).

Jeder Bürger kann politische Verantwortung übernehmen, lautet das Mantra der Fünf Sterne-Bewegung, die stark auf Basisdemokratie setzt. Dank ihrer Internet-Plattform "Rousseau" können sich Parteiaktivisten an Urwahlen und Befragungen beteiligen. Infolge des lawinenartigen Erfolgs der Bewegung bei den Parlamentswahlen 2018, bei denen sie ein Drittel der Parlamentsstimmen eroberte, stiegen mehrere unerfahrene Parteiaktivisten aus den verschiedensten Bereichen über Nacht zu Parlamentariern auf. Dadurch konnte die Bewegung kaum auf Personal zurückgreifen, das politische oder administrative Erfahrung besaß, und genau das wurde der Gruppierung zum Verhängnis.

Zu den lang gedienten Spitzen der Bewegung zählt der scheidende Außenminister Luigi Di Maio, der mit seinen 34 Jahren bereits seit 2013 im Parlament sitzt und in der Vorgängerregierung mit der Lega den Posten des Vizepremiers bekleidet hatte. Der Studienabbrecher aus der Nähe von Neapel, bis vor einem Jahr politischer Chef der Bewegung, ist das jüngste Mitglied des zusammengebrochenen Kabinetts Conte. Kritiker werfen Di Maio mangelnde Kenntnisse in Englisch und Geografie vor.

Auch andere Regierungsmitglieder aus den Fünf Sterne-Reihen glänzten nicht gerade mit Kompetenz. So gab der scheidende Sportminister Vincenzo Spadafora in seiner Abschiedsbotschaft auf Facebook ehrlich zu, dass er keine Ahnung von Sport hatte, bevor er im September 2019 das Ressort übernahm. Die 38-jährige Bildungsministerin Lucia Azzolina, eine sizilianische Lehrerin, zog sich wegen ihres Krisenmanagements des Schulsystems in Pandemiezeiten viel Kritik zu.

Mit Contes Rücktritt vor zwei Wochen dürfte diese Epoche jetzt endgültig passé sein. Staatschef Sergio Mattarella wünscht sich ausdrücklich ein "neues Kabinett von hohem Profil" und beauftragte den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Draghi mit der Regierungsbildung. "SuperMario" wird wahrscheinlich noch diese Woche ein Kabinett aus Berufspolitikern und einigen Fachleuten auf die Beine stellen.

"Draghi fegt die populistische Mittelmäßigkeit weg. Er wird der italienischen Politik wieder ihre Würde verleihen, die sie mit der letzten inkompetenten Regierung verloren hat", kommentierte die Tageszeitung "Il Riformista". "Die Ära der Unfähigen in der Regierung ist zu Ende", jubelte der Starjournalist Paolo Liguori.

Aber Kritiker warnen auch vor überschwänglichem Enthusiasmus über eine Regierung mit einem Fachmann an der Spitze. Schließlich habe Italien bereits schlechte Erfahrungen mit dem EU-Technokraten Mario Monti (2011-2013) gemacht, der den Italienern eine harte Austeritätspolitik und eine unpopuläre Pensionsreform aufgezwungen hatte.