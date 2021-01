Quintett nach Einbrüchen in Kindergärten und Firmen in Haft

Tatorte in Niederösterreich und Wien - 100.000 Euro Schaden

Nach zehn Einbrüchen in Kindergärten und Firmen haben Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich fünf Beschuldigte festgenommen. Das Quintett, dem ein Schaden von etwa 100.000 Euro angelastet wird, ist nach Polizeiangaben vom Dienstag in den Justizanstalten Korneuburg, Wels und Eisenstadt in Haft. Ein weiterer Mittäter wird noch gesucht.

Die Ermittlungen hatten nach einem Firmeneinbruch in Tresdorf in der Gemeinde Leobendorf (Bezirk Korneuburg) begonnen, bei dem in der Nacht auf 30. Mai vergangenen Jahres ein Tresor gestohlen worden war. Der Geldschrank wurde aufgeschnitten auf einem Feld gefunden.

Die Ermittler des Landeskriminalamtes forschten zunächst zwei rumänische Staatsbürger im Alter von 40 und 41 Jahren als Beschuldigte aus. Die Festnahme des Duos erfolgte am 1. Juli 2020 in Zusammenarbeit mit dem EKO-Cobra in Wien-Meidling nach einem Einbruch in einen Kindergarten in Wien-Liesing. In der Folge klickten von Anfang Juli bis 21. Oktober auch für drei Landsleute (49, 23 und 22) in Wien, Oberösterreich und im Burgenland die Handschellen. Bei den Einbrüchen in Tresdorf, Gerasdorf bei Wien, Reichersdorf in der Marktgemeinde Nußdorf a.d. Traisen (Bezirk St. Pölten) und in der Bundeshauptstadt wurden laut Polizei vorwiegend Bargeld, Laptops und Handys gestohlen.