Raab bei UNO-Konferenz: Jugendliche sollen ihr Wahlrecht nutzen

Jugendministerin will jungen Menschen wieder Perspektiven geben

Jugendministerin Susanne Raab (ÖVP) will Kindern und Jugendlichen Vertrauen für ihre Zukunft nach der Corona-Pandemie aufzeigen. Sie appellierte insbesondere an Jugendliche, ihr Wahlrecht zu nutzen. Eine Chance auf eine nachhaltige, positive Veränderung sieht Raab vor allem in der Digitalisierung, wie sie bei einer Onlinesitzung der UNO-Kommission für soziale Entwicklung laut Aussendung vom Freitag sagte.

Jugendliche müssten ermutigt werden, sich aktiv in die Gestaltung ihrer Zukunft und der Zukunft ihres Landes einzubringen. "Neben dem Engagement für die Gesellschaft und die Gemeinschaft ist das wichtigste Gestaltungsinstrument für junge Menschen das demokratische Mitspracherecht. Österreich ist eines der wenigen Länder weltweit, in dem das Wählen auf allen Regierungsebenen ab dem 16. Lebensjahr möglich ist. Hier kann ich nur an die Jugendlichen appellieren, dieses Recht auch in Anspruch zu nehmen."