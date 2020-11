Rad: Roglic vor knappem 2 - Großschartner "stolz" auf Top-Ten-Platz

Felix Großschartner haderte nach der vorletzten Etappe der Vuelta nicht zuletzt mit der Technik. "Ich bin etwas enttäuscht, dass wir vorne so eine große Gruppe hatten. Ich hatte dann noch einen Defekt am letzten Berg, und es hat mich viel Energie gekostet danach wieder den Anschluss zu finden", erklärte der Bora-Fahrer. "Ich habe zwei Plätze in der Gesamtwertung verloren, aber zum Schluss bin ich trotzdem noch in den Top Ten, und darauf kann ich stolz sein."

Ähnlich zwiegespalten resümierte der sportliche Leiter von Bora. "Am Ende liegt er auf dem 9. Platz, was eine ganz starke Leistung ist", meinte Enrico Poitschke. "Wir sind auf eine Art enttäuscht, dass es nicht zur Verteidigung des siebenten Platzes gereicht hat, aber auf der anderen Seite sind wir glücklich, dass eine Platzierung unter den ersten Zehn für ihn am Ende als Ergebnis steht."