Radfahrerin in Innsbruck von Lkw überfahren und schwer verletzt

74-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche

Eine 74-jährige Radfahrerin ist am Freitag in Innsbruck von einem Lkw überfahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah der 22-jährige Lkw-Fahrer beim nach rechts Abbiegen in der Museumstraße die am Radfahrstreifen befindliche Frau. Diese wurde von der rechten, vorderen Seite des Fahrzeuges niedergestoßen und dann überfahren. Die Radfahrerin blieb hinter dem Lkw liegen. Nach der Erstversorgung wurde sie in die Klinik eingeliefert.

Sie erlitt mehrere Knochenbrüche. Die 74-Jährige befand sich vorerst außer Lebensgefahr.