Radfahrerin stieß in Tirol mit Straßenbahn-Fahrgast zusammen

65-Jährige kam zu Sturz und wurde schwer verletzt

Eine 65-jährige Italienerin ist Samstagnachmittag an einer Haltestelle in Innsbruck mit einem aus einer Straßenbahn aussteigenden Mann zusammengestoßen. Die Frau kam dabei zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde als 40 bis 50 Jahre alt beschrieben, er trug einen Schnauzer und war mit einem dunklen Anorak bekleidet. Der Unbekannte sowie mögliche Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die 65-Jährige wurde in die Klinik eingeliefert. Der Unfall ereignete sich in der Museumstraße in der Innsbrucker Innenstadt.