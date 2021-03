Radsport: Bundesliga mit acht Rennen - Erstmals auch Frauen-Serie

Auftakt für beide Geschlechter in Leonding

Die Radsport-Bundesliga startet in zwei Wochen nach einem Jahr Corona-Pause mit dem traditionellen Eröffnungsrennen in Leonding in die neue Saison, die acht Bewerbe umfasst. Erstmals wird auch eine Bundesliga für Frauen ausgetragen. Diese wird teilweise parallel mit den Männern gefahren und hält gleich hohe Preisgelder für die Gesamtsieger bereit, was international durchaus nicht überall üblich ist.

"Es war ein großes Ziel von uns, auch unseren Radsportlerinnen eine gleiche Bühne zu geben. Wir freuen uns auf diese Premiere sehr, weil es ein wichtiger Entwicklungsschritt für die Zukunft sein kann", betonte Radsportverband-Präsident Harald Mayer. "Im letzten Jahr mussten wir aufgrund der Corona-Krise auf eine Bundesliga-Saison leider verzichten, deswegen wollen wir 2021 wieder stark zurückkommen, mit der Frauenliga machen wir das ja doppelt", betonte Liga-Koordinator Christoph Hugl.

Die Liga umfasst bis Oktober neben den klassischen Eintages-Bewerben auch Bergrennen, Einzelzeitfahren und Kriterien. An drei Schauplätzen werden - wie zum Auftakt in Leonding - Rennen für beide Geschlechter ausgetragen.