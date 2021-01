Nadja Heigl 37.

Lucinda Brand hat am Samstag bei der Rad-Querfeldein-WM im belgischen Ostende einen Dreifacherfolg der Niederlande angeführt. Die 31-Jährige holte nach zweimal Bronze und einmal Silber in den vergangenen drei Jahren vor Annemarie Worst und Denise Betsema ihren ersten WM-Titel. Ihre Landsfrau und Titelverteidigerin Ceylin del Carmen Alvarado wurde Sechste. Österreichs Vertreterin Nadja Heigl landete überrundet an der 37. Stelle. Das Männerrennen findet am Sonntag statt.