Deutsche Industrie beendet Negativserie mit Paukenschlag Mit einem Paukenschlag hat die deutsche Industrie ihre Serie von Auftragseinbußen beendet: Nach drei Rückgängen in Folge stiegen die Aufträge im Oktober so stark wie seit gut eineinhalb Jahren nicht mehr. Dafür sorgte inmitten der ausufernden Schuldenkrise die starke Nachfrage aus den Euroländern, was die Sorgen vor einer Rezession dämpfte.