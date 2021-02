Radsport: Konrad nach Ventoux-Etappe Sechster der Provence-Tour

Patrick Konrad hat am Samstag bei der Bergankunft der Provence-Radrundfahrt zum Chalet Reynard am berüchtigten Mont Ventoux Rang zehn belegt. Den Tagessieg auf 1.400 m Seehöhe sicherte sich der Kolumbianer Ivan Sosa, der 15 Sekunden vor seinem Ineos-Teamkollegen Egan Bernal und 18 vor Weltmeister Julian Alaphilippe (Deceuninck) gewann. Konrad lag in der ersten größeren Verfolgergruppe 48 Sekunden zurück.

In der Gesamtwertung der heuer aufgrund corona-bedingter Absagen anderswo sehr stark besetzten Tour ist der Bora-Profi vor der Schlussetappe am Sonntag 58 Sekunden hinter Sosa Sechster.